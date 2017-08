15 menores contraen la rabia en Marruecos tras practicar sexo con una burra

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Vaya con los chavales. Algunos del pueblo diran que Allah los ha castigado por perversos, otros (incluso civilmente) que la zoofolia es un delito (falta grave), y los médicos que no se puede copular con cualquiera (y sin preservativo). El peor castigo se lo ha llevado la pobre burra, la víctima de tal apasionamiento ajeno, al ser sacrificado por su dueño que no soportó tantas críticas (incluida la de tener un animal enfermo grave y sin tratamiento adecuado). A lo mejor tal sacrificio no impide que se le pida cuentas de sanidad.