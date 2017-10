10 películas para sufrir en Halloween

La inminente noche de Halloween (o de Todos Los Santos, qué diablos) es una excusa especialmente buena para deleitarse con una o varias películas de terror. La pregunta es: ¿cuál o cuáles?

El género vive una auténtica explosión creativa y comercial (ningún otro año en la historia habían recaudado tanto dinero las 'scary movies'), y puede ser fácil perderse entre la oferta masiva de las plataformas de 'streaming', aunque aquí todavía no tengamos los clásicos de Filmstruck o el catálogo especializado en terror de Shudder. Los más exigentes con imagen y sonido, por otro lado, pueden otear las últimas novedades de Blu-ray, entre las que hay joyas de ayer y hoy.

También existe la posibilidad, por qué no, de salir de casa: la sala Phenomena ha programado para la noche del 31 una maratón con clásicos de John Carpenter, Lucio Fulci y Peter Jackson. Y de nuevo, programa su impecable festival de terror Phantasma durante el primer fin de semana de noviembre.

Debajo podrán encontrar una selección de propuestas a partir de todas estas opciones. No es un 'top ten' del terror disponible ahí fuera. Solo un puñado de propuestas variadas entre las que quizá encuentre la clase de pánico que busca: más sutil, más gamberro, estadounidense, francés o australiano. Pero no, no hay nada del género 'tan-mala-que-es-buena'. La vida es corta. Sobre todo si te regalan un muñeco Good Guys.

'1922'

La culpa nunca duerme

Tras sorprender con el apocalipsis íntimo de 'Las últimas horas', el australiano Zak Hilditch adapta una 'novella' de Stephen King en esta especie de 'Pozos de ambición' con sustos extra. Tan convincente como en 'La niebla', Thomas Jane encarna a un granjero del Medio Oeste que asesina a su mujer (Molly Parker), con algo de ayuda del hijo de ambos, para quedarse con unos cuantos acres de tierra. Pésima idea si tu intención es vivir sin culpa o mantener la salud mental. Hilditch, apoyado por un increíble 'score' de Mike Patton, cuenta este descenso a los infiernos con rara paciencia y algún que otro gozoso arrebato de intensidad. Posiblemente la mejor entre las muchas adaptaciones de King estrenadas este año. Disponible en Netflix.

'BABADOOK'

Un cuento para no dormir

Y también de Australia proviene la directora Jennifer Kent, quien arrasó en festivales hace algunas temporadas con un debut cuyas imágenes llegaban a la cabeza del espectador para quedarse. En este clásico instantáneo del terror, una mujer viuda (Essie Davis, revelador cruce de Gena Rowlands con Barbara Loden) y su hijo (exaltado Noah Wiseman) luchan contra la fuerza sobrenatural que emerge de un libro misterioso. Dicho así, quizá suene poco original, pero 'Babadook' rompe todas las expectativas con su apropiación correosa del expresionismo alemán o su cortante uso de la elipsis. Pasados los años, cierto grito de guerra todavía provoca escalofríos… '¡Ba-ba-ba… dook! ¡Dook! ¡DOOOOKH!'. Disponible en HBO y Rakuten.

'CRUDO'

Mi vida como caníbal

El futuro del terror francés parece en manos de Julia Ducournau, autora de una ópera prima que no lo parece, retrato turbador de una joven que descubre su ansia caníbal. Lo más fácil sería que la hubiese filmado observado como un monstruo, pero la directora quiere hacernos entender sus deseos, sus necesidades, su miedo a ser como es. Bajo su apariencia de género, 'Crudo' es además la crónica de una sexualidad emergente –sin vergüenza, sin pasividad– y una disección sensible de las relaciones entre hermanas. Muchos ansiamos la siguiente apuesta de Ducournau, una historia de asesina en serie que seguramente pisoteará con inteligencia todos los lugares comunes. Disponible en Movistar+.

'CULT OF CHUCKY'

Mal chico por séptima vez

Como quien no quiere la cosa, Chucky, el muñeco poseído por Brad Dourif, lleva tres décadas dando guerra. 'Cult of Chucky' es ya su ¡séptima! aventura y la tercera que dirige el creador del personaje, Don Mancini, guionista habitual de la saga; también de la serie 'Hannibal', a cuya cancelación se hace aquí una divertida referencia. Esta vez la acción se sitúa en la institución psiquiátrica donde ha ido a parar la pobre Nica (Fiona Dourif, hija de Brad) después de ser incriminada por los asesinatos de su familia. No es un pobre niño el único que dice que Chucky está vivo, sino todo un hospital. ¿Histeria colectiva? Nah. Alquiler en Microsoft Store; DVD/BD desde día 1.

'DÉJAME SALIR'

El infierno son los blancos

Con ustedes la producción más rentable del año: tuvo un presupuesto de 4,5 millones de dólares, según datos de 'Box Office Mojo', y ha recaudado más de 253 en todo el mundo. Nada mal para una historia original, sin reclamos actorales claros y dirigida por un debutante, el cómico Jordan Peele. Pero es que 'Déjame salir' es diabólicamente efectiva, además de tristemente pertinente: un crudo relato de terror (con algún respiro de humor) sobre las tensiones inherentes al hecho de ser negro en el 2017. Algo así como 'Adivina quién viene a cenar esta noche' combinada con el Ira Levin de 'Las mujeres de Stepford' y 'La semilla del diablo'. Alquiler en Google Play, Rakuten TV, PlayStation Store e iTunes.

'EN LA BOCA DEL MIEDO'

Lovecraft, King y Carpenter

La buena racha de John Carpenter no acabó realmente con 'Están vivos': aquí queda esta pequeña perla de mediados de los 90, a la que quizá se atendió poco en su momento porque el terror no estaba de moda. Sam Neill se adentra en un paisaje 'lovecraftiano' mientras busca a un escritor de best-sellers de terror a imagen y semejanza de Stephen King. Por el camino, Carpenter demuestra habilidad para crear máximo terror con mimbres mínimos: por ejemplo, un señor mayor y una bicicleta. En la misma maratón se podrán ver 'Nueva York bajo el terror de los zombies', del icono italiano del 'gore' Lucio Fulci, y 'Mal gusto (Bad taste)', el muy punk debut de Peter Jackson. Cine Phenomena, martes, día 31, a partir de las 21.00 h.

'EL EXORCISTA (EL MONTAJE DEL DIRECTOR)'

Experiencia religiosa

Como 'Babadook', el clásico de Friedkin parece inspirarse en los terrores de la maternidad, en este caso los que llegan cuando tu hija se acerca a la adolescencia y deja de ser todo candidez. A los 12, Regan (Linda Blair) empieza a hacer cosas raras, como mearse en la alfombra delante de invitados y recordarles que van a morir. Es solo el principio. Curiosamente, la escena más impactante no se basa en la posesión ni el exorcismo, sino en algo tan dolorosamente realista como el arteriograma realizado a Regan para determinar dónde está la lesión que podría explicar sus cambios. El 'montaje del director' retoca escenas y añade otras, además de incorporar efectos digitales poco invasivos. Disponible en HBO.

'EL JUEGO DE GERALD'

La travesura sexual se tuerce

Con el objetivo de salvar su matrimonio, Jessie (Carla Gugino) y Gerald (Bruce Greenwood) hacen las maletas y no olvidan meter en ellas unas esposas. Pero en mitad del juego (cuidado, siguen 'spoilers'), el marido sufre un infarto y la mujer queda atrapada sobre las sábanas, asediada por un perro salvaje, pero aún peor, también su propia mente. El prolífico Mike Flanagan vuelve a mostrar elegancia formal y buenas maneras de storyteller en ¡otra! adaptación de King producida en el 2017. Como '1922', solo se puede ver en Netflix, un sitio recomendable para ponerse al día con el terror 'indie' hecho en EEUU. Pequeño aviso: no se les ocurra probar con 'The babysitter'. Disponible en Netflix.

'MÚLTIPLE'

Así nace un supervillano

Peter Sellers será recordado, entre mil motivos, por hacer tres papeles diferentes en '¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú'. Nada comparado con el 'tour de force' de James McAvoy en 'Múltiple', la historia de un hombre con 23 personalidades (McAvoy muestra 9) y las tres adolescentes que encierra en su sótano. Orquestando esta extraña mezcla de thriller de abducción e historia de orígenes de supervillano encontramos al injustamente difamado M. Night Shyamalan, de nuevo (como casi siempre) demostrando un control formal al alcance de muy pocos. El público ha vuelto a ponerse de su parte: en una reciente encuesta de 'Variety', 'Múltiple' supera a 'It' y 'Déjame salir' como terror favorito en lo que va de año para los lectores. Disponible en Movistar+.

'LOS OJOS SIN ROSTRO'

Truculencia y lirismo

Porque no solo de novedades vive el cinéfago, aquí va un clásico para echarse al gaznate. El esquivo 'thriller' de Georges Franju sobre cirugía plástica y abismos del alma que tanto marcó 'La piel que habito' de Almodóvar, pero antes también 'Gritos en la noche' de Jesús Franco. A Contracorriente acaba de lanzar cuidada edición en Blu-ray (la mejor forma de ver cine en casa), pero también se puede ver por Filmin, que ofrece, no como la competencia, películas de terror de muy diversas épocas y procedencias. Gracias a ella pueden rendir tributo a George A. Romero con 'La noche de los muertos vivientes', Tobe Hooper con 'La matanza de Texas' o Umberto Lenzi con 'Pesadilla en la playa'. Disponible en Filmin.