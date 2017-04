Un Cristo que nunca caminó solo y que pronto irá aún más acompañado

La Agonía, a buen seguro, será la cofradía que más y mejor entiende a los medios de comunicación. Este año, hasta han tenido el tino de lanzar una nota de prensa sobre su estación de penitencia. En la misma figura que el cortejo contó ayer con 255 hermanos nazarenos, esclavinas y acólitos, 85 costaleros, 112 músicos y 18 mantillas. También que el Señor del barrio de El Naranjo lució iris, estatis y jacintos morados y rosas malvas. Por supuesto, habla de estrenos y de que, si se puede, el próximo año por fin procesionará la Virgen de la Salud junto al Cristo de la Agonía.

Tan buena es la nota de prensa que, como corresponde a tan fríos comunicados, no se menciona que la cofradía es una institución social y solidaria en su barrio (no hace falta), que el Patio de los Naranjos estaba repleto ayer de vecinos (tampoco es preciso) o que había unas naranjas en las esquinas del paso con las que se evocaba con orgullo al barrio. Y es que toda esa pasión y amor son tan conocidos que, aunque sea lo importante... ya no es noticia.