John Carlin: "Para Mandela Cataluña hubiera sido pan comido"

El escritor y periodista John Carlin estuvo este viernes en foro empresarial Cornellà Creació. Allí habló de los temas que mejor conoce y de los que más ha escrito últimamente. Corresponsal de prensa en varios países, reside actualmente en Londres. Ha vivido varios años en Catalunya.

-En la era de las redes sociales, un periodista como John Carlin no tiene Twitter. ¿Por qué?

-Yo tuve Twitter hasta hace un año. Pero decidí que la vida es demasiado corta para invertir tiempo en lo que para mí no tiene ningún valor particular. Me dijeron que era bueno para promocionar mis artículos. Yo la verdad es que no lo vi. Consumía tiempo y te metes en peleas absurdas con gente desconocida. Me pareció una pérdida de tiempo total.

-Vive ahora usted en Londres. ¿Cómo ven desde Londres la prensa y la ciudadanía británica lo que está pasando en Cataluña y España?

-Hasta hace dos meses España era uno de los países con menos interés para el resto del mundo a nivel de su política interna. Y de repente está en las portadas casi todos los días y a veces es el titular principal. Yo hablo mucho de esto, porque la gente me pregunta. La gente está muy perpleja. Tenía otra imagen de España, la de un país muy agradable, con sol y buena comida y gente muy simpática. Y además, la imagen de un país políticamente estable, moderno y con actitudes muy modernas y progresistas. Esto ha sido una colosal sorpresa para los británicos. Se quedan muy perplejos y la percepción general, guste o o no a los de Madrid, es que han demostrado una torpeza extraordinaria en la forma de llevar el tema. No es una cosa que yo diga, aunque también lo he escrito. Pero hablas con gente en la calle y no entiende que un día se convocan elecciones y luego se meta a la mitad de la oposición en la cárcel. Es verdad que una cosa fue el Gobierno y otra el aparato judicial. Pero la gente normal no hace esa distinción.

-En esa percepción, ¿pesan mucho las imágenes de la represión policial del 1-O?

-El 1 de octubre fue el autogol más grande que se ha marcado el Gobierno de España desde los tiempos de Franco. Claramente. Fue de una torpeza tan enorme...demostraron una gran ignoracia de cómo funciona el mundo a nivel de imagen hoy en día.

-Pero pese a esto, Europa ha dado la espalda a Cataluña

-Bueno, ha dado la espalda a la Cataluña independentista. A nivel institucional, Europa y los gobiernos tienen que apoyar a España. España, pese a todas las torpezas sigue siendo un país democrático y el Gobierno español un gobierno legítimamente elegido. Pero puede tener la total seguridad que la misma gente que públicamente da apoyo total al Gobierno español, en privado dice lo que dice la gente de la calle: de que están actuando con tremenda torpeza. Y si quizá si esa torpeza no se ha repetido es porque los gobiernos, los embajadores han dicho: miren chicos, esto no es muy bueno para vosotros.

-Y si el Gobierno español ha actuado con torpeza, ¿Cómo han actuado los líderes independentistas catalanes?

-No sé si es romanticismo, irresponsabilidad, infantilismo, torpeza o cinismo o quizá una mezcla de todo. El 1-0 no fue un referéndum. Me irrita es que todo el mundo lo llame referéndum. Lo más curioso es que Rajoy caiga en eso. Eso no fue un referéndum. Eso fue una movilización de una de las partes en este tema catalán. Jamás fue un referéndum de verdad. Fue una manifestación, grande , callejera, con teatro político, movilización para presionar, como cualquier movilización. El hecho de que Madrid, el 'establishment' político y medático lo aceptara como tal, para mí demuestra más que nada las ganas que tenían de pelear. Querían cualquier pretexto para venir aquí a dar caña a los catalanes o a los independentistas. Lo obvio, lo sensato era obviamente ignorarlo absolutamente. Ignorarlo e incluso tratarlo con cierto desdén, dejarlo pasar y no mandar a la tropa. Por otro lado, que Puigdemont y compañía, en base a ese referéndum que no fue un referéndum, digan que tienen mandato y legitimidad para declarar la independencia es absolutamente grotesco, absurdo. Demencial. Estamos en un mundo surreal. Esto es un poco de Monthy Python, Salvador Dalí con un puntito de 'fake news' de Donald Trump.

-En cuanto al 'Brexit', ¿percibe usted que los briánicos se hayan arrepentido ?

-No. Habrá gente que sí, pero en general no he visto a muchos penitentes flagelándose por las calles. Pero lo que llevo pensando cada día desde hace meses es que ¡por favor, que lío mas espectacularmente innecesario en el que se han metido los británicos!. Una economía que iba mejor que cualquier otra economía de Europa, un paro ridículamente bajo, con todo a favor… dejémoslo como está. No está roto. No hay que arreglarlo. Pero no… metieron la mano en la maquinaria. Y ahora… el lío en el que se ha metido, la confusión total .

-¿Piensa usted que el 'brexit' no se consumará porque es muy complicado?

-Mantengo una pequeña luz de que un día se van a despertar de esta imbecilidad y van a hacer lo obviamente es mejor para el país. Porque aparte de la cuestión económica, el Reino Unido se vuelve más irrelevante como potencia con influencia internacional cada día que pasa. Mantengo una pequeña fe de que 'brexit' no va ocurrir, que lo van air alargando, en periodos de transición y que al final busquen una fórmula por la que realmente el Reino Unido no sale pero a la vez da un huesito a los más fanáticos para que piensen que algo han logrado.

- ¿Le sorprendió más el 'brexit' o la victoria de Donald Trump?

-Viví muy de cerca tres votos: el del 'brexit', el referéndum sobre acuerdos de paz de Colombia y la elección de Donald Trump. En los tres casos me implique periodísticamente y emocionalmente. Y los tres casos son demenciales, desde mi punto de vista. Pero lo de Trump creo que lo más loco de todo. Yo he sido muy crítico con Ronald Reagan y George W. Bush. Pero ahora, por favor. ..vuelvan. Lo de Trump supera todo. Podemos todos ser todos muy críticos con Rajoy, con lo que yo considero su torpeza política contra Catalunya. Pero Rajoy es Nelson Mandela, John Kennedy y Abraham Lincoln comparado con Trump.

-Usted conoció a Nelson Mandela. ¿ Hay en la actualidad algún dirigente que le acerque un poco?

-Que yo sepa no. Pero quiero pensar que hay alguien por ahí en algún lugar que yo no conozca. Lo que yo vi cuando estuve en Suráfrica es que había muchcísmos 'minimandelas', negros y blancos, que compartían esa generosidad, ese pragmatismo e inteligencia política de Mandela. Osea que igual hay 'minimandelas' por ahí. Pero en el liderazgo mundial al que se refiere no.

-En el liderazgo mundial, ¿ve inteligencia política?

-Yo creo que quizá Angela Merkel es lo mejor que yo he visto en cuanto a estadista. Una persona que está por encima de los vulgares intereses personales o partidistas y que piensa a nivel nacional y a nivel europeo. No creo que Merkel tenga ni remotamente ese espectacular carisma que tenía Mandela pero eso no se lo podemos pedir a nadie. Es injusto. Es como pedir a gente que juega al fútbol que lo haga como Leo Messi. Eso es otra cosa. Uno de los grandes méritos de Merkel es que no intenta aplastar a sus rivales, sino coparlos. ¡Qué diferente a lo que ha hecho Rajoy!. Lo siento pero no puedo evitar volver al tema este de aquí. Si Mandela hubiera estado en el lugar de Rajoy, con el mismo objetivo, mantener la unidad de España, en el 2012, después de la gran manifestación que hubo aquí, lo hubiera resuelto en una semana. Pan comido. Fácil

-¿Cómo?

-Mandela hubiera venido a Barcelona la semana siguiente, hubiera convocado a todas las fuerzas políticas, económicas, sindicales a una reunión en un lugar emblemático, como el Palau de la Música, en una muestra de respeto. Empiezas diciendo 'bona nit a tothom'. Pides perdón por no hablar catalán mejor, reconoces que el pueblo catalán tiene motivos para sentir que ha sido maltratado…lo reconoces pero dices que consideras que somos más fuertes juntos, que tenemos mucho en común, bromeas con el jamón, levantas aplausos. Propones un diálogo estructurado entre Gobierno y Catalunya, acabas citando a Josep Pla, unas palabritas en catalán y casi se acaba el tema….La esencia de todo esto es el respeto. Si Mandela luchó toda su vida, fue a la cárcel por conseguir que lo respetaran, luego fue consecuente y respetó a los demás. Mi experiencia aquí con mis amigos catalanes que con gran sorpesa para mi se han convertido al independentismo es que cuando les preguntas por qué simpre responden los mismo: falta de respeto.

-Usted habla del seporte como factor aglutinador, de acercamiento. En Catalunya hubo cuando muchos banderas españolas cuando España ganó el Mundial pero a Piqué se le silba fuera de Catalunya por lo que dice...

Mandela fue un político brillante, no solo buena gente, que también. El mundial de rugby del 95 para un político normal era una pesadilla… los negros odiaban el rugby. Él intentaba unir un país todavía muy frágil, con potencial de guerra civil y viene esto.. otro se hubiera metido bajo la cama un mes esperando que no pasara nada. Pero él se metió ahí de lleno y convirtió lo que era una posibilidad terrible en instrumento de unión. Yo lo pensé en el 2010 . El tema de Cataluya no estaba tan caliente pero estaba ahí y era una oportunidad que tuvo Zapatero para unir, para sacar un poco de jugo a todo esto. En la final jugaron 7 jugadores del Barça y pudo haber hecho algo, pero nada… ni se les pasa por la cabeza. Para mi el tema de Piqué es una pequeña metáfora de la total falta de racionalidad, de pragmatismo, de lo contraproducente que siempre ha sido durante años la política de Madrid y lo emocional y vengativa que es. Piqué ha ganado dos eurocopas para España, una copa del mundo, es uno de los dos o tres mejores centrales del mundo. Pese a todo se compromete con la selección y cada vez que juega en territorio español le pitan. Para mi es una metáfora de todo. Me parece absolutamente demencial.