Argentina, en vilo por el submarino desaparecido

La desgraciada historia del Kursk, el submarino ruso hundido con sus 118 tripulantes en agosto de 2000 en el mar de Barents, se recuerda en Argentina como un pavoroso presagio ante la falta de información precisa sobre el paradero y las condiciones del ARA San Juan en el Atlántico Sur. El Ministerio de Defensa no ha podido confirmar que las siete llamadas recibidas vía satélite procedieran del submarino, como se informó la noche del sábado. La Armada, de hecho, ya ha expresado su cautela. «Hay gente trabajando para corroborar su veracidad», señaló un portavoz de la institución naval. Podrían tratarse de llamadas entrantes al sumergible. Si bien se ha indicado que la tripulación no tendría «inconvenientes en cuanto a los víveres y al oxígeno», a estas alturas no se descarta «ninguna hipótesis», ni siquiera las más temidas.

La nave perdió contacto con su base de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, el pasado miércoles. Venía del extremo austral del país y avanzaba a la altura de la ciudad de Puerto Madryn. La última comunicación radial fue normal. Desde el viernes, la Armada puso en marcha una «operación de búsqueda y rescate» en medio de temores de los familiares de los 44 tripulantes a bordo del ARA San Juan.

«Estamos comprometidos a utilizar todos los recursos nacionales e internacionales que sean necesarios para hallar al submarino ARA San Juan lo antes posible», dijo el presidente Mauricio Macri. El comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, almirante Gabriel González, afirmó que la institución realiza sus tareas con el apoyo de buques pesqueros y aeronaves estadounidenses. No se descarta que se sume un buque de investigación del Reino Unido que opera en Islas Malvinas, objeto de un histórico litigio entre Buenos Aires y Londres, que se enfrentaron militarmente en 1982. El submarino argentino realizaba ejercicios de vigilancia en la zona económica exclusiva marítima, a unos 2.500 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Mensaje del Papa Francisco / Casi medio centenar de familiares han ido hasta la unidad militar de Playa Grande, base natural del ARA San Juan, para enterarse de las últimas novedades sobre las tareas de rescate. «Nos gustaría darles mejores noticias», escucharon decir a los oficiales que los recibieron. El Papa Francisco envió el sábado desde el Vaticano un mensaje de aliento. El pesimismo ha empezado a rondar entre las esposas, madres y padres. Entre los 44 tripulantes del sumergible navega por las profundidades una sola mujer: Eliana María Krawczyk, de 34 años y una gran responsabilidad en el ARA San Juan: desde el control de sus pertrechos hasta la maniobra de amarre.

Según la prensa argentina, el grave incidente tiene como trasfondo el problema del deterioro del equipamiento de las instituciones castrenses en el país. El sumergible fue adquirido a Alemania en 1985 por el primer Gobierno de la transición democrática, el de Raúl Alfonsín. El submarino fue completamente reparado durante la última gestión kirchnerista. Se restauró el casco con oxígeno acetileno y para ello se separó el submarino en dos partes, una operación que no se realizaba en el país hacía 20 años.

Esta suma de circunstancias hizo que los medios de la ciudad de Buenos Aires exhumaran de sus archivos lo que ocurrió con el Kursk hace 17 años, cuando la joya de la Armada rusa se fue a pique con sus tripulantes después de dos explosiones, la última equivalente a un terremoto de poco más de 4.2 en la escala de Richter.