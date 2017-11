Blake Shelton es el más sexi del año 2017

Aquí es un completo desconocido, pero como quiera que la lista la elabora un medio norteamericano, la revista People, nos tendremos que quedar con ese nombre: Blake Shelton. Él ocupa desde hoy el trono del hombre vivo más sexi del 2017, sumándose a otros guapos oficiales como Brad Pitt, George Clooney o David Beckham. Sustituye en el puesto a Dwayne Johnson, La Roca. ganador de la edición del año pasado.

¿Y quién es él y a qué dedica el tiempo libre? Pues es un cantante de country de 41 años que se hizo bastante popular hace ya seis años como miembro del jurado de la edición norteamericana del concurso La Voz. Precisamente el hombre, que se ha tomado todo esto con bastante humor, asegura que se lo echará en cara a su compañero en la tele, Adam Levine, el líder de Maroon 5, que fue elegido el hombre más sexi hace cuatro años. «Estoy deseando restregárselo», dice jocoso.

Con barba rubia y buena planta, Shelton tiene aspecto de hombre sanote y desprende carisma. Estuvo casado anteriormente y desde hace dos años tiene novia, la rockera Gwen Stefani. «Cuando me llamaron para comunicármelo, ella me dijo: Escúchame. Vas a arrepentirte el resto de tu vida si no coges este regalo y simplemente vives el momento», ha explicado Shelton a People, de la que es chico de portada.

Se trata de la primera vez que un intérprete de country recibe este honor, curioso tratándose de una lista que parece estar ligada desde sus inicios a Hollywood y sus estrellas.

Su paso por televisión le ha servido a Shelton para quitarse de encima algunos complejos sobre su apariencia. Y es que a este hombre nacido en Oklahoma le encanta comer y en el pasado estaba más regordete. «¡Soy el señor sexi! Si he sido feo toda mi vida, puedo ser sexi durante un año, lo asumiré», afirma. El cantante cuenta también a la revista que intenta mantenerse en forma y comer sano, pero que tiene debilidad por los bocadillos y los encurtidos.

«Voy a salir en todas las conversaciones y chismorreos, ya sea en La Voz, en el canal de televisión de Tishomingo (Oklahoma) y en una charla con un médico», asume. Antes de incorporarse al talent show más famoso de la NBC como juez y mentor de jóvenes aspirantes a cantantes, se labró una carrera en los escenarios durante una década. Su último álbum, titulado Texoma Shore, se ha presentado hace precisamente unas semanas.