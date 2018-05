Messi: "Vamos por nuestro Mundial"

"Nos estamos haciendo fuertes para ir a la pelea con cualquiera". Leo Messi alimentó las ilusiones argentinas con tres goles y una asistencia perfecta a Agüero en la goleada ante el muy modesto Haití. El partido fue una excusa para despedirse de un público que cree en él, y Messi devolvió el cariño con su sexto hat-trick en la selección, pero el primero alcanzado en este país. "Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta (olímpica) vamos a dar", gritó todo el estadio de Boca Juniors durante el encuentro. Y luego hablo el mejor de la cancha y el planeta. "Vamos por nuestro Mundial. No somos los candidatos, pero estamos muy bien", dijo.

La Copa es "algo que desea todo este grupo, que viene pasando hace mucho por la selección. Queremos lo mismo, que es conseguir un título importante". Las ganas son tantas, subrayó, que "vamos a dejar todo como ellos (los de las tribunas) siempre piden". El astro del Barcelona estaba feliz y contagió con ese espíritu a todos los que fueron a la cancha y la abandonaron justo antes que comenzara a diluviar. Solo había jugado una vez en el estadio más peculiar de la ciudad de Buenos Aires, ante Perú, cuando las eliminatorias para Rusia dejaban todavía afuera al equipo. Esa vez, recordó Messi, escuchó más de un insulto. El clima de anoche fue completamente distinto. "Le agradezco a la gente. Sentí el cariño de todos. Esto nos da energías para disfrutar. Va a viajar mucha gente a Rusia. Nos vamos con esa ilusión".

Una vez más quiso ser prudente sin dejar de tener esperanzas. "No vamos como candidatos, pero eso no quiere decir que no vayamos como una gran selección". Messi ya piensa en el primer partido, ante Islandia. "Hay que ganar para tener tranquilidad. Tenemos tres partidos complicados. Vamos a tener que trabajar y correr. En el Mundial se dan resultados que uno no imagina. Casi nunca se da la lógica".

La prensa se rindió a sus pies

"Messi armó un festival”, dijo Clarín. "La selección se llevó el cariño de miles hinchas en un acto más simbólico y emocional que competitivo", señaló La Nación. El entrenador Jorge Sampoli también tuvo algo que decir. "Lo de Messi es sensacional". El "pelado" dijo tener "mucha ilusión" porque "veo mucho amateurismo en estos chicos. Ese estímulo me entusiasma". Los días que restan para el Mundial le servirán para hacer "que Argentina funcione como un equipo".

Sampaoli no pudo evitar volver una y otra vez a Messi. "Se vio cómo jugó. Además, se entrenó muy bien, como un líder que está queriendo que el equipo tenga una tónica. Terminó la liga y a los dos días estaba acá. Se lo ve muy entusiasmado". Y por eso la multitud agradeció volver a verlo. Tres amigos vinieron de la Patagonia con una bandera, y en ella una inscripción en la que le hacían saber a su ídolo que habían preferido gastar el poco dinero que tenían en venir a verlo que pagar el servicio de la luz bajo los efectos del último tarifazo. La bandera quedó como emblema de una pasión que puede crecer mucho más si los sueños se cumplen.