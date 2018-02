No ha sido fácil ser alcaldesa

«No es fácil. En el mundo de la política a una mujer le cuesta un poquito más llegar a un cargo público. Yo le puse muchas ganas y mucho empeño. Luego conté con la complicidad de mis compañeros de partido y con la confianza de los cordobeses para ser alcaldesa. No es tan fácil». Esta fue la respuesta que dio ayer la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, a la pregunta: «¿Fue difícil llegar a ser alcaldesa siendo mujer?». Se la hizo un estudiante de quinto curso de Primaria del CEIP Juan de Mena delante de 650 compañeros, de profesores y de periodistas en el patio de su colegio.

«Tengo dos hijas, de 13 y 15 años, y a veces he hecho el pino con las orejas. Yo he ido vestida de gitana a tutorías, porque venía de un acto de la Feria. Mi sensación es que no les he faltado a mis hijas, aunque siempre me falta tiempo». Así respondió Ambrosio a Candela sobre si podía compatibilizar bien ser madre y alcaldesa.

También dijo convencida que «el día que no me sienta feliz como alcaldesa lo dejaré. Pero, de momento, tengo mucha ilusión». La visita de la alcaldesa al Juan de Mena responde a la idea de aunar el Día de Andalucía y el de la Mujer Trabajadora a través de dar visibilidad a las mujeres andaluzas que «sí escribieron la historia» y Ambrosio es «un ejemplo de mujer andaluza con proyección pública», explicó la directora del CEIP, Carmen Laín.

Hubo teatro sobre mujeres, se cantó el himno de Andalucía y Ambrosio aseguró que «es un honor y un lujo vivir este día con vosotros».