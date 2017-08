Trece muertos en el atentado terrorista en la Rambla de Barcelona

Una furgoneta ha atropellado esta tarde a varias personas que paseaban por las Ramblas de Barcelona, según han informado los Mossos d'Esquadra. Según la policía catalana, una veintena de personas han resultado heridas en este atropello masivo.

Los Mossos d'Esquadra y los equipos de emergencias sanitarias han desplegado un amplio dispositivo en esta zona, en el centro turístico de la capital catalana, frecuentada a diario por miles de turistas, y que ha quedado acordonada.

El atropello lo ha cometido una furgoneta de color blanco, cuyo ocupante la ha abandonado y ha huido a pie, según han detallado a Efe fuentes cercanas a la investigación. La policía busca al conductor, mientras en la zona del suceso se han oído disparos.

El vehículo ha provocado el pánico entre los viandantes, que barajaban que se tratara de un atentado. Muchas tiendas han bajado las persianas y la policía ha desalojado la vía barcelonesa.

20:47

Los Mossos han abatido a una persona en Esplugues de Llobregat que se saltó uno de los controles de la operación Jaula dispuesta tras el atentado, en la Diagonal de Barcelona.

20:34

La Asociacion 11-M Afectados del Terrorismo ha mandado su "cariño, solidaridad y apoyo" y ha puesto sus abogados y psicológos a disposición de las víctimas. Si alguien los necesita, puede llamar al 609108251.

20:31

"Toda España es Barcelona", dice la Casa Real

20:27

Uno de los dos sospechosos huidos habría muerto en un tiroteo, según TV-3.



20:24

13 muertos confirmados y una cincuentena de heridos, según el 'conseller' de Interior.

20:18

Los servicios sanitarios han trasladado a los heridos en el atentado de La Rambla de Barcelona a los hospitales barceloneses de Vall d'Hebron, Sant Pau, Clínic y Del Mar, según fuentes del 112.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha realizado un total de 64 atenciones en la zona del atentado y, de momento, tiene constancia de 31 heridos graves y un muerto, unos datos "que podrían variar".

Por el momento, el Banc de Sang tiene reservas suficientes para atender a los heridos, pero si los ciudadanos quieren donar sangre pueden hacerlo en cualquiera de los cuatro hospitales en los que hay heridos.



20:15

Los vigilantes de Eulen que hacían huelga en el aeropuerto de El Prat suspenden el paro este viernes, según ha anunciado la representación de los trabajadores.



20:13

El incidente de la Diagonal está relacionado con la operación Jaula con la que los Mossos han dispuesto controles en las salidas de Barcelona, tras el atentado.



20:11

Una persona ha sido detenida en relación con el atentado y otros dos sospechosos permanecen huidos, según los Mossos.

20.07

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condena el atentado de Barcelona:

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!