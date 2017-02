El PP blande ya "sin complejos" una posible retirada de competencias a la Generalitat

El Partido Popular admite ya de manera pública y directa la posibilidad de aplicar, en el caso de que haya una convocatoria dereferéndum sobre la independencia en Catalunya, elartículo 155 de la Constitución, que permitiría al Estado quedarse con competencias de la Generalitat. Así lo ha dicho este jueves el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Y Xavier García Albiol, el coordinador general del PP catalán, ha asegurado también que, desde su formación, le animarían a hacerlo “sin complejos” si fuera necesario, aunque de manera proporcionada, dejando la puerta abierta a que esta medida no suponga una suspensión completa de la autonomía sino sólo de algunas competencias.

"El artículo 155 está ahí, está en la Constitución y, por lo tanto y es una opción", ha señalado Catalá en una entrevista en Televisión Española. De hecho, el ministro ha deslizado que es algo que ya se está estudiando. "Como Gobierno responsable que somos, debemos tener previstas todas las alternativas, es lo que nos corresponde", ha avanzado. "La postura del Gobierno es hacer que se cumplan las leyes, no puede ser de otra manera", ha afirmado.

En una conferencia en València, en el foro Tribuna Mediterránea, García Albiol ha recordado que se trata de una potestad del gobierno hacer uso de ese artículo. “Lo contempla nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución española y es un instrumento que está ahí para el caso de necesidad”, ha apuntado. Además, aunque ha dicho que no le gustaría que se tuviera que aplicar, ha subrayado que al PP catalán “no nos temblará la mano para recomendar que se aplique si se diera una situación absolutamente limite”. Eso sí, ha matizado que debería ser “de manera proporcionada y en base al desafío, pero que se aplique, no tendremos ningún complejo”.

Albiol sostiene que Puigdemont no se parece a Trump, pero sí a dirigentes de estados totalitarios

También ha aseverado que aunque “algunos piensan que supone la suspensión de la autonomía de Catalunya no es así, lo que posibilita es que el Estado pueda recuperar, una, cinco, veinte o todas las competencias que tiene transferidas a las comunidades, por ejemplo la de los Mossos o de educación”. García Albiol ha reconocido que de llegar a aplicarse “significaría un trauma” pero lo ha justificado porque en su opinión en Catalunya “se están vulnerando derechos”.

REFERÉNDUM, NUNCA

García Albiol se mostró convencido de que no llegará a haber votación en esos términos. “No habrá referéndum por la independencia. Nunca”, sentenció. Y apuntó que en el caso de que se convoquen unas elecciones autonómicas y se trate de convertirlas en esa consulta no se conseguirá. “Es como si yo me disfrazo de hombre bala. No por eso voy a salir disparado al cielo. Es una fantasía”, ha señalado, para lanzar a continuación un misil contra el presidente Carles Puigdemont: "No se parece a Donald Trump, pero sí a dirigentes de estados totalitarios".

Según Albiol, la cifra real de independentistas en Catalunya se sitúa en torno al 30%.