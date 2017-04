Ignacio González: "El secretario de Estado me ha dicho que me ande con cuidado"

"He hablado con el secretario de Estado y me ha dicho que me ande con cuidado". Esta frase consta en una de las grabaciones que hizo la Guardia Civil de las llamadas de Ignacio González reflejadas en el sumario del caso, según ha revelado este lunes 'Interviú', y apuntalaría la tesis de que el expresidente de la Comunidad de Madrid recibió un chivatazo sobre su inminente imputación en la 'operación Lezo'.

La revista explica que los investigadores, antes de su detención, advirtieron un cambio en las costumbres del expresidente de la Comunidad de Madrid, que dejó de hablar por teléfono de temas de interés y hasta durmió fuera de su casa algunas noches.

Esta información se conoce el mismo día que ha salido a la luz la conversación del hermano de González, también investigado y en prisión por este caso, en el que explicaba a un tercero que la reunión que mantuvo con el número dos de Interior, José Antonio Nieto, había sido "muy interesante".

SIETE MILLONES EVAPORADOS

Por otra parte, 'Interviú' explica que los 23,3 millones de euros (25 millones de dólares) que supuestamente sirvieron para pagar la empresa de Brasil Emissao Engenharia e Construçoes por parte de Inassa, filial sudamericana de Canal de Isabel II, se desviaron a una cuenta de Suiza que ahora solo cuenta con 18 millones de saldo. Siete millones se han evaporado.

Los investigadores sostienen que ese dinero fue para pagar las comisiones a políticos y empresarios para hacer posible el 'pelotazo' de Brasil.