Iglesias pide al PSOE que presente candidato a presidente

Con su propuesta de moción de censura al borde del naufragio, Pablo Iglesias ha admitido este viernes que está dispuesto a asumir al candidato a la presidencia que presente el PSOE si apoya su iniciativa para tumbar el Gobierno de Mariano Rajoy. Sus palabras llegan al inicio de las reuniones con los sindicatos, que han mostrado apoyo tibio, y tras que Jueces para la Democracia haya dejado en el aire el encuentro previsto en pos de mantener su "neutralidad".

"Si el PSOE rectifica y apoya la moción de censura, que proponga candidato no va a ser un problema para nosotros", ha reclamado desde el Congreso. El secretario general podemista no ha desvelado si su partido tiene ya un candidato en mente para esa moción de censura porque, insiste, primero debe avanzarse en la elaboración de una propuesta de gobierno alternatuva. "Lo importante no son los nombres, ni los partidos, ni el Parlamento, lo importante es España", ha afirmado.

En esa mano tendida incluye, también a Ciudadanos, a quienes anima a que presenten los candidatos "que quieran". "Si el PSOE o Ciudadanos quieren trabajar con nosotros, que propongan candidatos, eso no va a ser un problema", ha señalado.

Iglesias sigue manteniendo que aunque no cuente con los respaldos necesarios para que su moción salga aprobada (PSOE, C's y PNV la rechazan), la llevará al pleno porque es un "imperativo moral" en una situación de "emergencia democrática".

EL SILBATO

El jefe podemista ha lamentado que PSOE y C's no apoyen la moción de censura y les ha acusado de alinearse con el PP para defender a Rajoy. "Parece que Rajoy sacó el silbato ayer [por el jueves] y los partidos que le sostienen salieron a defenderle", ha criticado y ha pedido "que rectifiquen" a los partidos que "cerraron filas para apoyar" al presidente del Gobierno.

Iglesias ha defendido la iniciativa, argumentando que es su "obligación" ante los "niveles de parasitación de las instituciones y la situación de excepcionalidad democrática", y ha reiterado que presentarán la moción aunque no consigan el apoyo de otras fuerzas políticas.

A pesar de la falta de respaldo en el Parlamento, Podemos inicia una ronda de contactos con representantes de la sociedad civil para elaborar una batería de propuestas de gobierno encaminadas a la regeneración, como la derogación de la ley de enjuiciamiento criminal. Este mediodía el responsable de sociedad civil de Podemos, Rafael Mayoral, se reunirá en el Congreso con representantes de CCOO y de UGT; Iglesias recibirá después al presidente de GESTHA, y por la tarde mantendrá una reunión con la CGT. También tenía previsto un encuentro con Jueces para la Democracia, pero esta asociación ha rechazado la cita para preservar su "neutralidad e independencia".

CANDIDATOS ALTERNATIVOS

El líder del partido morado ha subrayado que los numerosos escándalos que afectan al PP "deberían hacer reflexionar" al PSOE y a C's porque "los ciudadanos no entienden que se diga que se está en contra de la corrupción y al mismo tiempo se sostiene en el Gobierno al partido más corrupto de Europa". "O se está con los corruptos o se está contra los corruptos", ha enfatizado.

Ante las críticas por la premura con la que Podemos informó de su iniciativa al resto de formaciones políticas -poco antes de la rueda de prensa en la que anunció la moción-, Iglesias ha recordado que en Murcia el PSOE anunció su moción de censura sin consultar a la formación morada. "¿Por qué lo que vale para Murcia no vale para España?, no valen excusas", ha insistido.

También ha negado que su intención sea obligar a retratarse al resto de partidos o interferir en el proceso de primarias del PSOE. "Los partidos deberíamos dejar de mirarnos el ombligo", ha aconsejado el secretario general de Podemos tras repetir que "nadie cuestiona que el PP mantiene "las instituciones secuestradas" y "es una maquinaria de corrupción para delinquir".