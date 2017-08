El atentado, vinculado con la explosión en Alcanar

Una furgoneta ha arrollado a un centenar de personas tras lanzarse a gran velocidad por el carril central de la Rambla desde la calle de Pelai. El vehículo ha recorrido más de 500 metros haciendo eses y atropellando a todas las personas que ha encontrado a su paso, casi un centenar. Hay al menos 13 muertos y más de 80 heridos, según cifras oficiales.

El individuo ha abandonado la furgoneta a la altura del Liceu sin que fuera armado, según los Mossos. En un primer momento se ha pensado que se ha había refugiado en un restaurante cercano al mercado de la Boqueria, pero se ha demostrado falso.

Los Mossos han activado la 'operación Jaula' de controles de salida de la ciudad y el dispositivo antiterrorista en toda Cataluña. El atentado está conectado con la explosión de una casa este jueves por la mañana en Alcanar.

Hay dos detenidos relacionados con el atentado, uno nacido en Melilla y el otro es marroquí. Uno ha sido apresado en Ripoll y el otro en Alcanar.

Hay un fallecido, un conductor que se saltó el control policial en la Diagonal de Barcelona y que al parecer no tenía ninguna relación con el atentado.

El Estado Islámico ha reivindicado el atentado. Dos personas han sido detenidas y hay otras dos personas huidas, aunque la investigación sigue abierta.

Durante toda la tarde la información ha sido diversa y confusa. Así se lo hemos contado.

1:17

Algunas fuentes hablan de un tiroteo en Cambrils. Se desconoce si está relacionado con el atentado de Barcelona.

00:59

El servicio Nitbus prestará servicio gratuito esta noche para facilitar el desplazamiento de las personas afectadas.

00:54

La Torre Eiffel apagará su iluminación habitual esta noche por el atentado, según ha anunciado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. El edificio prepara un homenaje a las víctimas del ataque.

00:33

Rajoy ha transmitido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "todo el apoyo del Gobierno y del Estado". "Cuenta con todo el apoyo del Gobierno y del Estado para ayudar a las víctimas, restablecer cuanto antes la seguridad a la ciudadanía y poner ante la justicia a los responsables de esta barbaridad", ha dicho.

00:28

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decreta luto oficial desde este jueves hasta el domingo. El dirigente transmite el "cariño y solidaridad" a las víctimas.

00:20

El edificio One World Trade Center de Nueva York, más conocido como la Torre de la Libertad, se iluminará con los colores de la bandera española en solidaridad con las víctimas del ataque terrorista de Barcelona.

00:08

Los Mossos dan por finalizada la situación de confinamiento y restricciones de acceso al centro de Barcelona, según informa el servicio de Emergencias de Catalunya.

jueves, 17 de agosto

23:33

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el conseller de Salud, Antoni Comín, han visitado a heridos por el atentado de este jueves en Barcelona en el Hospital Clínic, sobre las 23.00 horas, acompañados por el director general del hospital, Josep Maria Campistol.

Comín ha subrayado que, además de visitar a enfermos, han querido dar apoyo a los profesionales sanitarios, ante la "respuesta extraordinaria" que han dado tras el atentado.

En la visita, de unos 20 minutos, han entrado también en la Unidad de Cuidados Intensivos, además de hablar con personal sanitario.

Algunos de los heridos están muy graves y se teme por su vida.

23:29

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha dicho que no prevén otro atentado inminente después del ocurrido este jueves por la tarde en La Rambla de Barcelona.

"No prevemos que pueda haber un ataque de forma inmimente", ha dicho en la rueda de prensa sobre el atentado, junto al conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn.

23:26

Los Mossos han desmentido la versión del alcalde de Ripoll sobre que el detenido Driss El Ouakbir hubiera acudido a comisaría a denunciar que le habían robado la documentación y ha explicado que ha sido detenido por una patrulla de la policía catalana.

23:23

Los Mossos d'Esquadra mantienen la operación Jaula activada con controles en las principales vías de acceso a la ciudad, como la Meridiana y la Diagonal.

23:18

Tres ciudadanos alemanes están entre las víctimas mortales del atentado terrorista perpetrado hoy en Barcelona, según la segunda cadena de la televisión pública germana ZDF.

Dicho canal cita fuentes de los servicios de seguridad, sin especificar más, y añade que a los presuntos autores del ataque no se les conoce ninguna relación con Alemania.

23:04

El jefe de los Mossos, Josep Trapero, vincula las explosiones en una casa de Alcanar con el atentado de Barcelona. En la deflagración, esta pasada madrugada, ha fallecido una persona y se ha hundido completamente una casa que acogía numerosas bombonas de butano y explosivos.

Uno de los dos detenidos en la operación policial es un melillense residente en Alcanar, mientras que otro ha sido detenido en Ripoll.

22:54

La Generalitat ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas del atentado de la Rambla.

El 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, afirma que se trabaja en conocer la identidad de los fallecidos y los heridos puesto que muchos no llevaban documentos de identificación encima y están colaborando con los consulados.

El centro de asistencia a los afectados es el hotel Gran Via Palace, en Gran Via de les Corts Catalanes 668 y el teléfono 900 400 012.

Interior está ayudando a desalojar a las personas que se han escondido en tiendas y locales del centro por miedo a salir o para no dificultar la acción policial.

Forn ha agradecido la ayuda de la ciudadanía "que ha respondido de un modo ejemplar" y de los distintos cuerpos policiales que "se han integrado con éxito en el gabinete de coordinación".

22:41

El grupo municipal de la CUP-Capgirem, que cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, ha condenado el atentado y ha mostrado su "rechazo frontal a todas las formas de terrorismo fascista fruto de las lógicas internacionales del capitalismo".

En un comunicado, la CUP defiende que "hay que seguir firmes frente al fascismo, ninguna concesión al terror" y expresa su apoyo y solidaridad con las víctimas del atentado.

"Rechazamos, también frontalmente, todas las interpretaciones y actuaciones racistas y clasistas que estos hechos desencadenarán con el objetivo de profundizar los procesos de represión y militarización de la sociedad", concluye el comunicado de la CUP

22:20

La Torre Eiffel apagará su iluminación habitual esta noche en recuerdo de las víctimas del atentado perpetrado hoy en Barcelona, según ha anunciado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

En su cuenta de Twitter, Hidalgo ha explicado que "París apagará la Torre Eiffel desde las 00.45 esta noche en homenaje a las víctimas del atentado de Barcelona". Su tuit ha terminado con un mismo mensaje en catalán y en español: "#Som Barcelona #Somos Barcelona".

La primera edil de París, que tiene doble nacionalidad francesa y española (nació en el Puerto de Santa María, en Cádiz), había sido uno de los primeros políticos en reaccionar al ataque de Barcelona, en la misma red social, al mostrar "tristeza e indignación" por lo ocurrido.

Ha enviado un mensaje de solidaridad a la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, y a todos sus habitantes -"los parisinos están a su lado"- e hizo hincapié en que "Barcelona y París son ciudades de amor y de tolerancia. Esos valores son más fuertes que este terrorismo odioso y cobarde".

22:01

El alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha afirmado que el sospechoso de del atentado de Barcelona y cuya fotografía se había difundido, Driss Oukabir, ha sido interceptado por los Mossos d'Esquadra cuando iba a denunciar que le habían robado la documentación. Lo ha dicho en declaraciones a TV3 y Catalunya Ràdio.

Oukabir pasó un mes encarcelado en la prisión de Figueres preventivamente como autor de un supuesto delito de abusos sexuales, han informado fuentes cercanas.

21:57

El balance oficial de víctimas hasta ahora son 13 personas muertas, 15 heridos graves, 25 heridos menos graves y 42 heridos leves.

Los heridos han sido trasladados:

· 16 al Hospital del Mar

· 8 al Hospital de Sant Pau

· 8 al Hospital clínic

· 2 a Sant Joan de Déu

· 3 a Bellvitge

· 7 al Sagrat Cor

· 2 al CUAP Manso

· 7 a la Clínica Plató

· 6 a la Vall d’Hebrón

· 1 CUAP Perecamps

· 4 al Hospital Broggi

· 3 al Esperit Sant Santa Coloma de Gramenet

· 4 al CUAP Sant Martí

· 2 a Can Ruti

· 7 a Dos de Maig

El Departament d’Interior y l’Ajuntament de Barcelona han habilitado un centro de atención a las víctimas en la sede del Centre de Urgencies i Emergències Socials de Barcelona (calle Llacuna 25).

La Generalitat ha reforzado el teléfono de información 112.

21:34

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y el fiscal jefe Jesús Alonso viajan a Barcelona para dirigir la investigación por el atentado de las Ramblas.

21:18

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) permite este jueves viajar sin validar el título de transporte tanto en el Metro como en el autobús en Barcelona.

Según ha informado a través de su cuenta de Twitter, esta decisión se debe a la "situación excepcional de colapso" tras el atentado en la Rambla de Barcelona.

El servicio de Metro funciona parcialmente en algunas líneas: en la L1, los trenes no paran en las estaciones de Universitat y Catalunya; en la L2 sólo hay servicio entre Sagrada Família y Badalona Pompeu Fabra; en la L3 no hay servicio entre España y Fontana, y en la L4 los trenes no paran en Passeig de Gràcia.

21:11

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado la voluntad de doblegar a quienes "utilicen la violencia. No dejaremos que una minoría acabe con nuestra forma de vida. Los catalanes 'som i serem' tierra de paz".

Puigdemont ha agradecido la solidaridad internacional, en especial la de ciudades que también han sufrido el terrorismo como París, Londres y Niza.

El jefe del Gobierno catalán ha dado como cifras "más de 90 víctimas, entre ellas 12 muertos y 15 heridos en estado grave", y ha anunciado que hay dos detenidos, en una operación policial que continúa abierta.

En una comparecencia acompañado del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el 'president' ha dicho que "entre todas las instituciones doblegaremos a aquellos que intenten confrontar civilizaciones con el uso de la violencia". "Hablamos de un acto de dimensiones muy graves".

Colau ha agradecido también la solidaridad de todos y ha anunciado la convocatoria de un minuto de silencio en la plaza Catalunya a las 12 del mediodía para este viernes.

La misma convocatoria se ha hecho en otros ayuntamientos catalanes.

20:47

Los Mossos han abatido a una persona en Esplugues de Llobregat que se saltó uno de los controles de la operación Jaula dispuesta tras el atentado, en la Diagonal de Barcelona.

20:34

La Asociacion 11-M Afectados del Terrorismo ha mandado su "cariño, solidaridad y apoyo" y ha puesto sus abogados y psicológos a disposición de las víctimas. Si alguien los necesita, puede llamar al 609108251.

20:31

"Toda España es Barcelona", dice la Casa Real

20:27

Uno de los dos sospechosos huidos habría muerto en un tiroteo, según TV-3.



20:24

13 muertos confirmados y una cincuentena de heridos, según el 'conseller' de Interior.

20:18

Los servicios sanitarios han trasladado a los heridos en el atentado de La Rambla de Barcelona a los hospitales barceloneses de Vall d'Hebron, Sant Pau, Clínic y Del Mar, según fuentes del 112.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha realizado un total de 64 atenciones en la zona del atentado y, de momento, tiene constancia de 31 heridos graves y un muerto, unos datos "que podrían variar".

Por el momento, el Banc de Sang tiene reservas suficientes para atender a los heridos, pero si los ciudadanos quieren donar sangre pueden hacerlo en cualquiera de los cuatro hospitales en los que hay heridos.



20:15

Los vigilantes de Eulen que hacían huelga en el aeropuerto de El Prat suspenden el paro este viernes, según ha anunciado la representación de los trabajadores.



20:13

El incidente de la Diagonal está relacionado con la operación Jaula con la que los Mossos han dispuesto controles en las salidas de Barcelona, tras el atentado.



20:11

Una persona ha sido detenida en relación con el atentado y otros dos sospechosos permanecen huidos, según los Mossos.

20.07

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condena el atentado de Barcelona:

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!