Paradise Papers: nuevas filtraciones comprometen a Trump y otros multimillonarios

La filtración de unos 13,4 millones de documentos son la base de la investigación periodística llamada ‘Paradise Papers’, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que este domingo están viendo la luz a través de ‘El Confidencial’ y La Sexta. Estos papeles implican a personajes como como la la reina Isabel II, Trump, Bono, Madonna y el recaudador de la campaña de Trudeu, entre muchos otros.

La investigación revela al ocultación de grandes cantidades de dinero por parte de multimillonarios y multinacionales como Apple o Nike. La procedencia de toda esta información –más de 1,4 terabytes- han sido dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios ‘offshore’ y registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas entre las que se encuentran Antigua y Barbuda, Bermudas, Islas Caimán, Samoa, Islas Cook y Malta.

Estas nuevas filtraciones podrían demostrar por primera vez la vinculación del entorno de Donald Trump e inversores rusos. Y es que, según se desprende de los ‘Paradise Papers’, dos hombres clave de la Administración Trump mantienen lazos económicios con el Kremlin.

La documentación ha sido obtenida por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' y compartida con el ICIJ y un centenar de medios internacionales como The New York Times, Univisión, The Guardian y BBC.