La nueva serie Galaxy A de Samsung llega con resistencia al agua

Samsung, que ha retrasado el lanzamiento de su modelo insignia, elGalaxy S8 -inicialmente previsto en febrero-, acaba de anunciar novedades en la gama media con la presentación de la nueva serieGalaxy A (2017), que estará disponible en Europa en dos versiones, el modelo A5 de 5,2” y el modelo A3 de 4,7”.

“En Samsung, siempre intentamos garantizar que nuestros usuarios tienen los productos más avanzados del mercado”, señala DJ Koh, presidente de la división de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics. “La nueva serie Galaxy A es una prueba de ello. Hemos integrado nuestro enfoque único de diseño junto a las funciones que han enamorado a los usuarios de Galaxy para ofrecer un rendimiento añadido sin renunciar al estilo”.

La serie Galaxy A (2017) cuenta con estructura metálica y la parte trasera en cristal 3D, inspirada en el legado de diseño premium de la marca. Llega en cuatro colores: negro, oro, azul y melocotón.

Destaca como novedad significativa la mejora en el sistema decámaras, tanto frontal como trasera, que ofrece ahora un autofoco más preciso. La frontal hace posible tomar un selfie instantáneo en alta resolución con el botón de cámara flotante, y utilizar la pantalla como flas frontal para obtener fotos con más brillo.

La cámara de los Galaxy A (2017) ofrece una experiencia de usuario simplificada, permitiendo cambiar con mayor rapidez los modos y filtros instantáneos para añadir efectos a las fotografías. Los usuarios pueden utilizar modos específicos (como el modo comida) para optimizar y mejorar el color y el contraste en determinadas tomas.

RESISTENCIA

Por primera vez, la serie Galaxy A ofrece resistencia al agua y alpolvo gracias a su certificación IP68, para hacer frente a elementos como la lluvia, el sudor, la arena y el polvo.

Con Samsung Pay, se pueden hacer pagos móviles mediante la tecnología NFC, y hacer copias de seguridad de datos e imágenes mediante Samsung Cloud. Además, los usuarios pueden separar sus datos privados en una carpeta compatible con la autentificación biométrica.

Destacar asimismo un aumento en la capacidad de la batería y la funcionalidad de carga rápida.

La serie Galaxy A está también equipada con un puerto USB Tipo C reversible. La pantalla Always On Display permite consultar las notificaciones importantes sin tener que desbloquear el dispositivo, lo que favorece el ahorro de batería.

La serie Galaxy A estará disponible a principios de febrero.