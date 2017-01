El Gobierno intenta frenar el aumento del precio de la luz

En el mercado eléctrico no hay tregua. El precio medio del mercado mayorista para este viernes se ha disparado hasta los 88 euros por megavatio y hora (Mwh), lo que supone un alza del 2,5% en un solo día, tras desbocarse el 8,8% el día anterior. Ante esta situación, el Gobierno intenta paliar los principales efectos que provocan la subida y en esta línea el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado medidas para incrementar la competencia en el mercado del gas para abaratar este combustible que alimenta a los ciclos combinados que son los que actualmente marcan el precio en el mercado eléctrico.

El auge de la demanda por la ola de frío y el parón de un tercio del parque nuclear en Francia, que ha obligado a ese país a comprar energía en España en vez de adquirirla, siguen sin dar tregua. A última hora de la jornada, se llegará a una punta de 98,69 euros, un nivel como el que se alcanzó en diciembre del 2013 y el Gobierno del PP anuló el sistema de subastas trimestrales y creó el modelo actual en el que una parte del recibo está sujeto a las variaciones horarias del mercado.

Mientras, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analiza la situación, aunque todavía no ha decidido si abrirá una investigación para determinar si se han producido manipulaciones del mercado. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado medidas para mejorar la transparencia en el mercado del gas.

Se da la circunstancia de que ante la falta de viento y de lluvia, son las centrales de ciclo combinado (queman gas) las que actúan como colchón para cubrir las necesidades de la demanda y se encuentran en en unos niveles de precio muy altos. Nadal ha explicado que en Italia y en Francia está sucediendo lo mismo.

MÁS OFERTA

Se trata de mejorar la oferta, ha explicado Nadal, para que los operadores puedan adquirir el combustible a un precio inferior. Energía ha decidido acelerar el funcionamiento del mercado secundario del gas, Mibgas, para que haya más oferta y concurrencia y, por tanto, puedan bajar los precios del combustible se utiliza más y marca el precio del kilowatio (kW).

El ministro confía en que estas medidas palíen las alzas en el mercado y que la situación se calme a medida que las energías renovables,que contribuyen a bajar los precios, pueden llevar a cabo una mayor contribución a la producción de electricidad. También ha destacado que los precios actuales se encuentran "en los niveles del 2015" y que el año pasado, con un precio de mercado que en el primer cuatrimestre llegó a caer en torno a los 24 Mwh, fue "excepcional".

Eso, ha agregado, no volverá a repertirse porque además, el cártel de exportadores de petróleo (OPEP) decidió reducir su oferta y eso ha elevado la cotización del crudo y sus derivados. Todo ello se ha producido en una fase de mayor demanda por el frío y eso afecta no solo a España ni no a toda Europa, ha explicado.

DEMANDA DE GAS EN MÁXIMOS

Precisamente este miércoles la demanda de gas natural superó las cifras más altas del 2016, hasta alcanzar los 1.502,1 GWh, debido al efecto de la ola de frío. Este dato supera a la máxima cifra de 2016, que registró 1.445 GWh el pasado 14 de diciembre, y supone un récord desde febrero de 2012.

Según informó Enagás, la demanda convencional de gas natural, destinada a los consumos de hogares, comercios e industrias, alcanzó el miércoles los 1.229,2 GWh, lo que representa el cuarto mayor valor histórico registrado, sólo superado por los consumos de los días 3, 8 y 13 de febrero de 2012.

Por su parte, las entregas de gas natural para la generación de electricidad registraron los 272,9 GWh, "lo que pone de manifiesto el papel fundamental que el gas natural desempeña para garantizar el suministro eléctrico", en un contexto de baja producción hidroeléctrica.