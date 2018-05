Colonial ganó 22 millones de euros, el 37,5% más

El grupo Colonial obtuvo un beneficio neto de 22 millones de euros el primer trimestre del 2018, lo que representa un incremento del 37,5% en comparación con los 16 millones de euros que ganó en el mismo periodo del 2017. Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial, ha atribuido este ascenso de los beneficios a un "fuerte aumento" de los ingresos por rentas 'like for like' (en términos de misma superficie de oficinas) y a la incorporación del 87% del negocio de Aixare desde febrero del 2018.

Los ingresos por rentas se situaron en 82 millones de euros, el 19% más; el resultado limpio recurrente llegó hasta los 20 millones, el 29% más; y el resultado bruto de explotación o 'ebitda' fue de 62 millones, el 19,2% más.

El aumento de los ingresos por rentas, de 70 millones hasta los 82 millones este primer trimestre, supone el 6% más en términos de 'like for like' y del 12% en términos absolutos. La inmobiliaria explica que los ingresos crecen básicamente por un incremento de las rentas, 4 millones de euros más en términos 'like for like'; los ingresos adicionales por nuevas adquisiciones y la comercialización de nuevos proyectos inmobiliarios y por la incorporación a partir del 1 de febrero de este trimestre de los 87% de los negocio de Axiare, que ha supuesto un impacto positivo de 11 millones más de ingresos.

Colonial ha firmado los tres primeros meses de este año un total de 30 contratos de alquiler correspondientes además de 28.000 metros cuadrados de superficie de oficinas con unas rentas anuales de 10 millones de euros. De estos 30 nuevos contratos, 10 se firmaron al mercado de Barcelona, con 4.695 metros cuadrados, 13 en Madrid, con 18.262 metros cuadrados y 7 en París con 5.506 millones de euros.