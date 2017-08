Zidane asegura la continuidad de Cristiano Ronaldo en el Madrid

Cristiano Ronaldo no se moverá del Real Madrid. Aunque el goleador portugués todavía no lo ha confirmado con la suficiente claridad, Zinedine Zidane ha asegurado este sábado que la estrella madridista no va a irse, como dijo el diario 'A Bola'' en junio, y por tanto él no se ha planteado la posibilidad de tener que recomponer un equipo sin Ronaldo, que no se ha entrenado hoy en Valdebebas con permiso del club.

"Se ha hablado mucho, pero Cristiano está aquí y no se va a mover. El Madrid es su club, es su equipo, su ciudad. Está encantado de todo lo que tiene aquí y no, no tengo ninguna duda de que no se va a marchar", ha dicho el técnico francés después de reservarse su opinión sobre la posible subida de sueldo del jugador portugués para convertirse en el futbolista mejor pagado del mundo: "El dinero no es una cuestión mía, es una cuestión de Cristiano y el club".

DEFENSA EN CUADRO

Zidane ha confirmado que unas molestias musculares en el abductor derecho van a impedir a Varane estar contra el Valencia, por lo que se ha quedado con un solo central para recibir al cuadro levantino, ya que Vallejo sigue sin recuperarse de su lesión y Ramos está sancionado. Para acompañar a Nacho está pensando en Casemiro o Llorente, que ya jugó varias veces en esa posición con el Alavés y en las categorías inferiores. En cualquier caso, el preparador madridista ha señalado que no considera necesario reforzar la defensa, pese a tantos inconvenientes en este inicio de temporada.

"Tenemos cuatro centrales. Ahora tenemos el problema de solo poder contar con uno, pero no creo que vaya a pasar más", ha afirmado Zidane, que ha quitado importancia a la lesión de su compatriota: "Podría jugar, pero no queremos arriesgar. Son unas pequeñas molestias que vienen del partido de ida de la Supercopa en el Camp Nou. Vamos a ver si ahora con el parón por las selecciones puede estar tranquilo y recuperarse bien".

PLANTILLA COMPLETA

Tampoco cree necesario fichar a otro delantero, pese a la insistencia en las últimas horas en que un atacante como Fernando Llorente podría estar en los planes del club blanco. "Con la plantilla que tengo no quiero a nadie. Estamos listos. Cuento con Borja Mayoral y voy a contar con él todo el año porque lo vamos a necesitar. Es un año de de aprender para él y para estar listo cuando tenga la oportunidad de jugar, que la va a tener".

Zidane ha insistido en la necesidad de que estar más concentrado que nunca para responder a la condición de favoritos con que parten esta temporada. "Sabemos que en el fútbol puedes ganar muchas cosas y que al día siguiente puedes no hacerlo. Siempre tienes que demostrar que estás bien y seguir con la buena racha. Los rivales intentan que eso no pase y si no piensas con esta mentalidad puedes perder el partido. Es el día a día, partido a partido", ha apuntado el técnico galo.