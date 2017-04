El presidente del Málaga dice que los catalanes son "escoria" y no olerán la Liga

Al jeque Abdullah Al-Thani, presidente del Málaga, no le ha hecho gracia alguna que se dude de su entrenador, Michel, por su pasado madridista, por ser historia pura del club blanco. La dicha (o desdicha) ha querido que el conjunto andaluz sea el último rival del equipo deZinedine Zidane en la Liga y, por lo tanto, el juez del campeonato. Una victoria malacitana podría dar el título al Barça. Pero, a la vez, un actitud plácida de los jugadores de Michel serviría al Madrid para certificar el campeonato.

باذن الله بينجلدون على ارض الملعب

لكن حثالة كتالونيا لن يشموا رائحة الدوري

بعد تأليف الاكاذيب على المدرب ميتشلhttps://t.co/ZIbeMJjHjq — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 26 de abril de 2017

Michel declaró el martes por la noche que "él no era Valdano" en alusión a la etapa del técnico argentino con el Tenerife. Al-Thani ha respondido contundentemente en su cuenta de Twitter con unos modos que, realmente, no venían a cuento. "Con la ayuda de Dios los ganaremos en el campo pero la escoria de Cataluña no olerá la Liga después de las mentiras sobre Michel". La polémica está servida.