Luis Enrique: "Mis jugadores reciben muchas faltas y, curiosamente, son los más sancionados"

"Mis jugadores reciben muchas faltas y, curiosamente, son los más sancionados". Luis Enrique lo tiene claro. Con el Barça se permite todo. No hizo falta ni que recordara el último duelo en el Calderón. Le preguntaron por Neymar, que se perderá, precisamente, la vuelta de la Copa en el Camp Nou por sanción el próximo martes, y respondió denunciando que existe "una campaña para desprestigiar" a sus jugadores. No se quedó solo ahí el entrenador azulgrana. "Allá cada uno con su conciencia"; ha dicho después sin dar ningun dato concreto. Tampoco hacía falta.

Instaba el técnico azulgrana al comportamiento arbitral, permisivo en las acciones sobre sus jugadores, especialmente, sobre el tridente, pero duro y estricto a la hora de castigar cualquier protesta. "Es una evidencia que mis jugadores son los que más faltas reciben", ha subrayado Luis Enrique."Primero hay campañas para desacreditar a mis jugadores diciendo que se tiran y demás, y luego hay campañas, incluso de los mismos medios, para decir que hacen pocas faltas y les sacan tarjeta”, ha recordado sin precisar, en ningún momento, a quien ha impulsado esas campañas.

Expuestas esas quejas, Luis Enrique lanzó después una serie de halagos hacia sus futbolistas. "Solo puedo elogiar a mis jugadores. Han tenido que lidiar con muchísimos aspectos en los partidos en los que han tenido que tener un control bestial. Resulta paradójico y gracioso es que esas campañas que existen, los mismos que las inician se encargan ahora de hacerlas en contra", ha afirmado el entrenador azulgrana, explicando que no se quería " extender más en este tema" porque "solo intento controlar lo que puedo controlar, mejor no menearlo”.

Ha dicho, eso sí, Luis Enrique que nadie puede descartar aún al Barça en la lucha por la Liga, pese a su tropiezo en el campo del Betis. "En la Liga nos ha faltado regularidad para estar más arriba, sin ninguna duda. No estamos siendo muy efectivos, conviene apretar al máximo", ha reconocido el técnico, elogiando la capacidad camaleónica que tiene Messi para adaptarse al juego del Barça. "En función de lo que necesita el equipo, ahí tenemos a Leo. A mí me gusta tenermo cerca de la portería, donde hay menos espacios y es más determinante", ha añadido.

"¿Homenaje al dream team? Vivo por y para el Athletic"

A Luis Enrique le preguntaron por un homenaje al Dream Team coincidiendo con el 25 aniversario de la primera Copa de Europa conquistada en Wembley en 1992. Pero el técnico no tiene ni tiempo para pensar en esas cosas. "Vivo por y para el Athletic. Vivo por y para el Atlético. Vivo por y para el Alavés. No tengo ningún interés en pronunciarme", ha recordado el entrenador azulgrana, quien ha alertado sobre la visita del conjunto vasco al Camp Nou este sábado. "No creo que Valverde nos sorprenda. Ni yo sorprenda a Valverde. Pero sabemos que es un rival muy difícil y complicado. Luis Enrique ha festejado, eso sí, la elección de Ronaldinho como nuevo embajador del Barcelona. "Compartí vestuario con Ronnie. Fue uno de los pioneros de la alegría, con su sonrisa, con su actitud. En su presentación parecía más un surfero que un jugador. Es bueno relacionar al Barça siempre con la alegría".