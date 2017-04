Alonso: "El motor se ha roto"

El español Fernando Alonso (McLaren) declaró este sábado que no pudo marcar tiempo alguno en la segunda ronda de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Baréin porque se le rompió el motor.

"El motor se ha roto. Ha sido una pena, la vuelta venía bien, había mejorado ya medio segundo la vuelta de la Q1, pero al salir de la última curva se rompió y después entré despacito en el 'pit lane'", señaló.

Alonso, que aseguró que no percibió nada que hiciese anticipar la rotura del motor, lamentó que se produjese cuando estaban rodando cerca de los mejores.

"Estábamos muy cerca unos de otros. Las posiciones rondaban entre el doce y el quince, más o menos. Incluso en la Q1 estábamos a 1.2 de la pole position. Yo creo que, con el déficit de potencia que tenemos, en este Gran Premio se ha demostrado que de largo tenemos uno de los mejores chasis del campeonato", añadió.

Ahora, el bicampeón mundial anticipa un Gran Premio complicado. "Será una carrera difícil. Ya lo era, pero ahora más, cambiando la unidad de potencia para mañana, no habiendo warm up... No teniendo la posibilidad de calibrar el motor, seguramente no haremos la carrera con toda la potencia normal disponible, que ya es poquita. Así que será una carrera complicada", indicó.

"Es un motor nuevo ahora y la primera vuelta que das es la vuelta de formación y luego ya está el semáforo verde. Así que esperemos que den con los settings, pero siempre es bueno hacer una sesión por lo menos para calibrarlo de la mejor manera posible", explicó.