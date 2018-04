El PP exige información por escrito de las oposiciones

El portavoz del Partido Popular en la Diputación, Andrés Lorite, manifestó ayer su voluntad de llevar a los tribunales al presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, si éste no accede a facilitar a su grupo la información solicitada sobre el caso de las oposiciones a bomberos, que se encuentra en los tribunales, por un presunto amaño.

Según señaló Lorite, la situación que se ha generado por la «falta de transparencia y oscurantismo» del equipo de gobierno es un «auténtico disparate y una falta de respeto», pues según explicó, Antonio Ruiz ya les ha adelantado en una reunión mantenida el martes que la vicepresidenta del Consorcio de Bomberos, Dolores Amo, no responderá a las preguntas del PP en caso de aprobarse en el Pleno del miércoles la comparecencia, porque antes deberá responder a las preguntas del juez instructor. Por ello, dijo Lorite, si finalmente se celebra la comparecencia será una «pantomima». Asimismo, añadió que se ha solicitado al presidente de la Diputación, que también lo es del Consorcio, que convoque una Junta General extraordinaria y urgente del citado organismo, para explicar lo ocurrido, y para «dar explicaciones», algo que, apuntó Lorite, aún no se ha producido. Del mismo modo, el portavoz popular mostró un escrito en el que explica que tampoco accederá a responder en la Junta de Portavoces porque ya está solicitada la comparecencia de la vicepresidenta. Ante esta situación, explicó el portavoz popular que se ha pedido «bastante información y documentos» sobre el proceso selectivo de los bomberos y que, de no recibirla, llevarán el caso a los tribunales.