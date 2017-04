Podemos Andalucía se desvincula de la moción de censura en Priego

Estos de Podemos se retratan cada vez que tienen ocasión. No quisieron un gobierno socialista al votar NO tras las primeras elecciones. Pero sin embargo dicen no querer un gobierno del PP. Ahora en Priego más de lo mismo. Que no quieren al PP pero al PSOE tampoco. Pues que se aclaren y sobre todo que sus votantes descubran el verdadero rostro de estos "nuevos comunistas"