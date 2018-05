Una playa en plena dehesa

La Confederación Hidrográfica del Guadiana envió el pasado 3 de mayo una notificación al Ayuntamiento de El Viso en la que le autorizaba a poner en marcha una playa artificial en el embalse de La Colada, cuyo muro de presa se encuentra en su término municipal. Una petición que se venía realizando desde hace varios años para una zona de enormes posibilidades de ocio que en breve se verán ampliadas con la creación de esta zona de baño. El alcalde de El Viso, Juan Díaz, ha manifestado a CÓRDOBA que el pantano de La Colada «se presenta como uno los recursos de más proyección para el turismo de El Viso y la comarca de Los Pedroches y la concesión de la autorización para la zona de baño viene a sumar un nuevo atractivo a este singular paraje en el que se está volcando el Ayuntamiento para que todos los que lo visiten encuentren la máxima comodidad y posibilidades de disfrute».

Infraestructuras previas

El Ayuntamiento ha ido realizando diversas infraestructuras y desde hace un par de años existe una zona recreativa debidamente equipada con agua potable, aseos, sendas peatonales, barbacoas y vestuarios y que cuenta además con un bar-restaurante, zona de aparcamientos y plazas para discapacitados. La zona recreativa y de baño de La Colada se encuentra a 5 kilómetros de la localidad y se accede por carretera asfaltada o a pie utilizando la ruta de senderismo habilitada para ello. Juan Díaz explica que en esta zona se puede disfrutar de la naturaleza, de actividades de senderismo y de observación de aves. Ahora se está finalizando un parque multiaventura y desde hace pocas semanas ya está en pleno uso un mirador astronómico «para el disfrute del magnífico cielo de Los Pedroches que le ha valido la certificación de reserva Starlight». Además, se puede seguir practicando la pesca en La Colada, que era la única actividad que se desarrollaba hasta ahora junto con alguna deportiva, siempre bajo autorización expresa de la Confederación, como es la celebración todos los años de la prueba acuática del Triatlón de Los Pedroches.

La playa

Se va a construir una playa artificial con arena fina que ocupará 1.780 metros cuadrados. La playa tendrá forma de media luna y una longitud de 125 metros. Aunque la resolución establece un plazo de un año para llevar a cabo la actuación, con los informes previos de que ello no supone una degradación de la masa acuática ni del ecosistema ni, en general, del dominio público hidráulico, ya se han comenzado los trabajos de desbroce y preparación del terreno e incluso ya se ha seleccionado la arena que formará la playa.

El alcalde de El Viso señala que «vamos a intentar que todo esté preparado para que ya este verano los vecinos de El Viso y de toda la comarca, así como los visitantes, puedan disfrutar del baño en el pantano de La Colada; llevamos muchos años esperando y no queremos perder la oportunidad de disfrutar de ella ya este verano».

La playa se ha proyectado en relación a la cota máxima de agua. Si la cota disminuye, se ganarían metros de playa, y al contrario si esta sube. Además hay que contar que con el tiempo la lluvia arrastre algo de arena, «por lo que el Ayuntamiento irá actuando en consecuencia, reponiendo la arena o realizando los trabajos precisos para que la playa esté en perfectas condiciones para los bañistas». Los trabajos de acondicionamiento de la playa se realizan con fondos propios del Ayuntamiento de El Viso y también se ha solicitado financiación a la Diputación de Córdoba y a la Junta de Andalucía.

Los bañistas no tendrán que abonar tasa alguna, ya que no hay ninguna ordenanza municipal al respecto, por lo que en principio el baño será gratuito. No obstante, el resto de servicios que ofrece la zona recreativa de La Colada sí pueden conllevar algún precio, como puede ser el parque multiaventura o diferentes actividades que organicen empresas de turismo activo.

Otros recursos

La zona cuenta ya, desde hace dos años, con personal de limpieza y mantenimiento, así como de la gestión del bar-restaurante. El Viso cuenta además con otros atractivos turísticos como el Auto Sacramental de los Reyes Magos, los encierros de vaquillas en las fiestas de Santa Ana, el Museo de los Reyes Magos, el Refugio de la Guerra Civil o el Aula de la Naturaleza, coordinados desde la nueva oficina de turismo. La playa abre nuevas oportunidades «completando la oferta existente de dehesa, naturaleza, gastronomía, fiestas, patrimonio y reserva Starlight con este nuevo recurso» que será un referente en la provincia de Córdoba.