IU exige a la Junta que realoje a los usuarios de la residencia Nueva Aurora

La portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, Elena Cortés, ha criticado este lunes a la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Ángeles Luna, a cuenta de que en la residencia privada Nueva Aurora de Lucena (Córdoba), según un informe municipal, "se encuentran comprometidas la seguridad y salubridad de las personas alojadas" en la misma, por lo que ha exigido a Luna "el realojo inmediato" de dichos residentes.

En este sentido y en un comunicado, Cortés ha calificado de "muy grave" la "actitud que está manteniendo" Luna, a la que ha preguntado, respecto a la situación en la que se encuentra dicha residencia privada, que "¿para qué sirven, entonces, los servicios de inspección de la Junta?".

Cortés ha recordado que, en el informe elaborado por los técnicos municipales se señala que "el uso o actividad implantado" de residencia de ancianos "no cuenta con las debidas autorizaciones para su establecimiento y se considera que, si bien no se aprecian indicios" de "ruina física inminente del inmueble, el mismo no reúne condiciones de seguridad y salubridad mínimas para el establecimiento de dicho uso".

Por su parte, el portavoz de IULV-CA en el Ayuntamiento de Lucena, Miguel Villa, ha asegurado que la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales "tenía conocimiento de la situación de la residencia Nueva Aurora de Lucena y, sin embargo, no ha querido hacer nada al respecto más allá de desentenderse del asunto", aún conociendo, según ha afirmado, el citado informe municipal, por lo que, a juicio de Villa, "no es de recibo que la delegada territorial se desentienda de la manera que lo está haciendo, aduciendo, además, que esta residencia no tiene plazas concertadas por parte de la Administración andaluza".