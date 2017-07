Industria recurre la sentencia que otorgaba los fondos Miner

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuente Obejuna informó ayer que el Ministerio de Industria, a través de la Abogacía del Estado, ha planteado un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 29/03/2017, que reconocía al Ayuntamiento mellariense el derecho a que se ultimen los procedimientos para la obtención de los Fondos Miner. Aquí se incluían los proyectos de mejora de instalaciones en telecomunicaciones, por 1,07 millones de euros, y de infraestructuras complementarias en instalaciones eléctricas del polígono industrial El Blanquillo, por 761.170 euros.

Tras tener conocimiento de ello, calificó ayer el recurso como «infundado», añadiendo que «su único objetivo, es volver a hurtar a Fuente Obejuna 1,84 millones de euros». Esta cantidad, que, «estando comprometida por el Ministerio de Industria, el Partido Popular, injustamente, decidió cortar cuando, a finales de 2011, llegó al Gobierno». Hay que recordar que, en las mismas circunstancias, en el municipio de Belmez, el Ministerio no recurrió. Por ello, el equipo de gobierno ha presentado alegaciones encaminadas a que la Audiencia no admita a trámite el recurso. Para el equipo de gobierno, «una vez más, se pone de manifiesto el desprecio del Gobierno de Mariano Rajoy hacia Fuente Obejuna, el Guadiato y Córdoba, por más que trate de ocultarlo la diputada del PP Isabel Cabezas, que, o miente, o no cuenta para nada en su partido. A ver qué dice ante esta nueva afrenta después de autoproclamarse abanderada de los Fondos Miner en el Guadiato, y decir que, por encima de su partido, está su pueblo», añadió.