El curso se iniciará con una nueva ordenanza contra el absentismo

Ante el aumento del índice de absentismo escolar entre los jóvenes de entre 6 y 16 años que cursan sus estudios en Baena, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una nueva ordenanza reguladora del absentismo escolar que ya ha sido publicada en el BOP. El objetivo es colaborar con los centros educativos estableciendo los mecanismos para prevenir, detectar e intervenir en aquellos asuntos donde existan problemas sociofamiliares que generen problemas de absentismo y convivencia escolar.

Esta normativa nace en consonancia con el Programa Municipal de Absentismo Escolar vigente y el Ayuntamiento se «ve obligado» a adoptarla para conseguir una «mayor concienciación» de la importancia del derecho a la educación y de las consecuencias para los padres y tutores que no procuren a sus hijos tutelados el ejercicio de este derecho.

Según la ordenanza, la Policía Local efectuará la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y trasladará al menor a la dirección o jefatura de estudios para que se haga cargo del mismo. Así, trasladará al colegio a todos aquellos niños con edad escolar obligatoria que se encuentren en la vía pública en horas lectivas. También protegerá a los menores en caso de situaciones de manifiesto abandono por parte de padres, madres o tutores. Las infracciones tipificadas en esta ordenanza se verán en el equipo técnico de absentismo escolar para después derivarlas a la comisión municipal de absentismo escolar. Son responsables las personas físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones tipificadas. La ordenanza enumera infracciones leves, graves y muy graves. Entre ellas, la falta de puntualidad continuada, encubrir la no asistencia a un centro escolar de un menor, no gestionar la plaza escolar de un menor en periodo de escolarización obligatoria, no atender las necesidades santarias, alimenticias, higiénicas, de descanso o no acudir a los requimientos de alguno de los profesores. Las infracciones se sancionarán con multas de 50 euros para las leves hasta los 1.000 euros para las muy graves. La propuesta de esta ordenanza municipal deberá estar recogida en los planes de los centros educativos, que deberán informar a las familias de su existencia.

Con esta nueva norma, que fue aprobada por unanimidad en la última sesión del pleno municipal, se pretende contar con una herramienta más para intentar reducir el índice de absentismo escolar de los niños jóvenes en edad escolar obligatoria.