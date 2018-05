Cooperativas critican a los políticos por no defender la agricultura cordobesa

El tono medido que caracteriza a las cooperativas cordobesas se rompió ayer al comprobar que el Ministerio de Agricultura no ha rectificado y mantiene los rendimientos para el aceite de oliva en la actual declaración del IRPF. Cooperativas Agroalimentarias en Córdoba denunció ayer en un comunicado que la «sociedad política de la provincia de Córdoba no realiza bien su labor, no defiende los intereses de sus votantes». La organización advirtió que el mantenimiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los rendimientos suponen un «agravio» hacia al campo cordobés al continuar en el 26%, mientras que en otras provincias como Jaén o Sevilla se han reducido al 18%. Las cooperativas señalan que esta disminución para otras provincias se debe a que se ha producido una disminución de producciones, en relación a campañas precedentes, como consecuencia de la sequía, siendo menor la disminución de producción en Córdoba que en provincias limítrofes. Sin embargo, estas razones no se comprenden entre las cooperativas ni en otras organizaciones agrarias. «Hay un hecho irrefutable y es que la sequía, como condicionante productivo, afecta de forma equitativa a un territorio homogéneo con similar clima, o sea a la provincia de Córdoba y limítrofes», indica. El sector olivarero estaba esperando un cambio en los rendimientos, pero constató ayer al publicarse una corrección de errores que solo se reduce el rendimiento para la aceituna de mesa (del 26 al 18 por ciento).

En su denuncia, las cooperativas cordobesas comparan la situación con lo ocurrido en la campaña 2016/2017 en Jaén, que es la que se tiene en cuenta. Así, destaca que la media de kilos de aceite por hectárea en Jaén asciende en 865, superior a los 768 de Córdoba. «Con estos datos, no cabe otra posición que sentirnos agraviados, una vez mas, por una flagrante discriminación de las distintas administraciones publicas, que perjudican los intereses de la provincia de Córdoba respecto a las que nos rodean», advierte.

En este agravio incluye también las concesiones de riego existente en provincias limítrofes, que permiten regar «en torno al 50% de su superficie agraria, mientras que en Córdoba solo un 15%, aunque el agua embalsada en Córdoba supera el 50% del total de la cuenca». Por ello, considera que el listado de discriminaciones de las administraciones públicas «es amplio», «trasciende en el tiempo y va ganando intensidad. Esta ultima que acabamos de recibir es de una notoriedad inaceptable, puesto que el sector agrario tiene que competir en un solo mercado». Las organizaciones Asaja, COAG, UPA y la Junta de Andalucía lamentaron ayer que no se rebajen los rendimientos para el aceite en Córdoba.