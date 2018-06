CCOO rechaza el ERE presentado por Bimbo en la fábrica de Puente Genil

CCOO de Córdoba acusa a Bimbo de continuar con su "estrategia de despidos colectivos en Andalucía sin causa que los justifique", según un comunicado del sindicato. Después del cierre de Sevilla --señala CCOO--, ahora la empresa anuncia un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la fábrica de Puente Genil, incumpliendo así los compromisos de recolocación del personal de Sevilla que en su día se trasladó a la planta pontana.

Los 19 trabajadores procedentes de Sevilla afectados por el incumplimiento del compromiso de recolocación se han concentrado este miércoles a las puertas de la fábrica de Puente Genil junto a los secretarios Generales de Industria de CCOO de Sevilla y Córdoba, Juan Antonio Caravaca y Rafael Morales, respectivamente, para mostrar su rechazo al ERE anunciado e informar de las intenciones de la empresa al resto de la plantilla.

MÁS CARGA DE TRABAJO

Rafael Morales recuerda, en el comunicado difundido por CCOO, que cuando Bimbo cierra Sevilla traslada a Puente Genil la carga de trabajo de Donut y Bollycao que se realizaba en la planta sevillana con el compromiso de reforzar la fábrica cordobesa para su crecimiento y con el compromiso de recolocación al personal de Sevilla.

“La dirección de la empresa planteaba el crecimiento del empleo en Puente Genil motivado por la centralización de la producción, la generación de menores costes fijos, la generación de sinergias, etc., pero nada de eso se ha cumplido”, denuncia Morales quien explica que la empresa cuantifica el excedente de plantilla de la fábrica cordobesa en 46 personas.

El responsable sindical señala que el ERE presentado por la empresa está injustificado, toda hora que la situación de la empresa a 31 de diciembre de 2017 era de saneamiento financiero. “Además, Bimbo pertenece a un grupo transnacional que facturó el año pasado 14.000 millones de dólares, y la tendencia para este año es mejor, ya que en el primer trimestre la cifra de negocio creció un 2%”, apunta Morales quien recuerda que el grupo se encuentra en plena expansión con la incorporación de plantas en todo el mundo.

No obstante, la firma presenta unos resultados de explotación negativos de los que no tienen culpa los costes laborales sino los de aprovisionamiento y de servicios exteriores, que “son los que hay que reducir, no los laborales”, insiste el secretario General de Industria que reclama inversiones para el centro de producción de Puente Genil, el único que queda en Andalucía de la empresa.

En vez de eso, Bimbo deslocaliza carga de trabajo. Por ejemplo, la elaboración de pan de molde que realizaba para Panrico se lo lleva a Adam Food; hojaldre y bollería se lo lleva a Madrid y ‘Donettes’ a Valladolid, sin que a Puente Genil lleve ninguna producción que sustituya a la que se lleva.

A día de hoy, las líneas de producción que mantiene Puente Genil son las de ‘Donut’ y ‘Bollycao’ junto a una línea de pan y otras de ‘Vaps’.