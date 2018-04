Antonio Ruiz critica que el PP ya decidió "condenar" a los investigados por las oposiciones a bomberos

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz (PSOE), quien ha dicho tener dudas de que el PP pueda personarse en el procedimiento judicial abierto por el supuesto amaño de las oposiciones a bomberos de la Diputación, ya que todavía no se ha establecido que vaya a haber "ningún juicio", ha criticado que, en cualquier caso, el PP ya decidió "condenar" a los 22 investigados por este asunto, informa Europa Press.

En declaraciones a los periodistas, Ruiz ha reaccionado así al anuncio hecho este domingo por el portavoz popular en la Diputación, Andrés Lorite, de que su partido iba a pedir personarse en dicho procedimiento, que ha abierto el Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba.

Ante esto, el presidente de la Diputación ha recordado que, sobre este asunto, lo que hay es la denuncia de tres interinos que no aprobaron las oposiciones y que denunciaron, precisamente, el supuesto amaño de las mismas en favor de los interinos. A raíz de dicha denuncia, se abrieron "unas diligencias previas" en un juzgado cordobés y éste "ha dictado un auto de investigación, para averiguar si esas denuncias se fundamentan sobre alguna prueba".

En consecuencia y sobre la anunciada personación del PP en el procedimiento, Ruiz ha dicho no saber si es posible, sobre todo cuando "todavía no hay abierto ningún juicio, ni ninguna vista", lo cual no impide, según ha señalado, que el PP ya ha decidido "condenar, no solo al gerente y la vicepresidenta" del Consorcio de Bomberos de la Diputación, "sino también a las 22 personas, incluidos funcionarios y miembros del tribunal, que han participado" en el proceso de las oposiciones y a las que investiga el juzgado.

Por eso, el presidente de la Diputación ha pedido "respeto a los procesos, a los momentos en los que estamos y también a la Justicia, para que haga su trabajo y aclare este asunto lo más pronto posible", siendo los miembros del gobierno de la institución provincial "los primeros interesados en que así lo haga".

En cuanto a si la Diputación respaldará en el ámbito jurídico a los investigados, Antonio Ruiz ha anunciado que estas personas "tienen a su disposición a los Servicios Jurídicos de la Diputación de Córdoba", pero el que los usen o no "es una cuestión personal que cada uno tiene que valorar".