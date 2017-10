Adolfo Molina arremete contra la inactividad de la Junta en la ciudad

El Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular se reunió ayer en Lucena bajo la presidencia de Adolfo Molina, que destacó que «es un compromiso de nuestro partido el salir a distintas localidades de la provincia». Molina felicitó a la nueva presidenta del comité local de Lucena, María de la O Redondo, y a Francisco Huertas, portavoz municipal, de quienes dijo que «están siendo ejemplo de trabajo, cercanos a los ciudadanos desde el inicio de la legislatura». Señaló que «Lucena es el municipio más importante de la provincia y los populares conseguiremos cambiar el rumbo, ganando la próximas elecciones en esta ciudad y en Andalucía con Juanma Moreno en 2019» .

Molina dijo que «las cuenta de la Junta con Lucena son más de los mismo, con unos presupuestos, que son la principal herramienta para sacar a Andalucía de las altísimas tasas de paro». Apuntó que «mientras en España la tasa de paro se sitúa en una media del 16%, Córdoba duplica esta cifra alcanzado casi el 30%». Insistió en que «no se hacen las cosas bien porque no se quiere, pues para políticas de empleo, la Junta de Andalucía destina 34.000 millones de euros, pero no se gastan y se vuelven a incluir año tras año los mismos proyectos. Prometieron en 1996 la Autovía del Olivar y sigue paralizada en 2018, y no se les cae la cara de vergüenza, y en el Plan Pista la sitúan ahora en el horizonte del 2020». Sobre ejecución de proyectos , Molina se refirió al Palacio de Congresos de Córdoba y dijo que «se trata de un promesa incumplida más, cuando sería un revulsivo para dinamizar la industria y el tejido comercial provincial». Molina apuntaba que desde 2013, «la Junta lleva sin ejecutar 6.300 millones, donde se podrían haber incluido hospitales como el de Lucena o su Palacio de Justicia o la Autovía del Olivar».

Por su parte, La recién elegida presidenta local, María de la O Redondo, puso de manifiesto que si la ciudad de Lucena no avanza más «es por culpa de los 18 años de gobiernos socialistas».