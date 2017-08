Los vendedores ambulantes piden que se aplace el pago de sus deudas

..no entiendo, que alguien me explique.. 200 familias tienen deudas con el ayuntamiento y no las pagan?? Bueno,me gustaría saber el fondo de este tema..yo soy autónomo mogollón de años y nadie me perdona asolutamente nada.. ¿que tengo que pedir créditos?? pues me jod...y pago,IBI pago religioso,Autónomo pago religioso,impuestos de todo tipo..cada vez que hay que pagarlos. Mi negocio también es familiar..alguien ha venido a pedonarme a mi nada en mas de treinta años?? NO.. Entonces no se que pasa con los mercadillos..otros como los taxistas.. A ver si alguien aclara este tema..Diario Córdobano concreta la noticia ni nada que se le parezca.