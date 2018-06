Los vecinos critican el ruido y las molestias de Ríomundi en la Ribera

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y la asociación vecinal La Axerquía denunciaron ayer en sendos comunicados la situación que se ha vivido este pasado fin de semana en el casco histórico, donde a la celebración del festival Ríomundi se unió el paso de la carrera popular nocturna, la salida extraordinaria de dos procesiones y el Festival de Circo, que «dejaron encerrados a vecinos y vecinas en una jaula de cristal».

La Federación Al-Zahara señala que «aunque el proyecto inicial de Ríomundi parece una buena opción para la tan ansiada revitalización del río, la desmesura y desproporcionalidad de algunas de las actividades, basadas únicamente en la implantación de barras y música estridente hasta altas horas de la noche, no parece la forma más adecuada para conseguir este objetivo». Y añade que, junto al festival, el resto de actos «produjeron una saturación que solo consiguió que las vecinas y vecinos de la zona se encontraran atrapados en sus propios domicilios soportando una infinidad de ruidos y molestias».

Para la federación vecinal, «esta serie de hechos no hace otra cosa que reafirmarnos en nuestra postura que la comisión de usos del casco debe implantarse de una manera definitiva y urgente y que evidentemente sus conclusiones no solo deben de tenerse en cuenta sino que tienen que ser aceptadas por todas las partes implicadas para su puesta en marcha». Esto implicaría, según Al-Zahara, «que las distintas administraciones no solo deben acatar y cumplir la normativa vigente sino que además se tiene que tener en cuenta la opinión de la vecindad y conjuntamente hacer una hoja de ruta de actividades que pueden desarrollarse en un entorno totalmentesaturado de actos».

Por su parte, la AVV La Axerquía señala que, encima, «la cosa no acaba, la Noche Blanca está al acecho. Y es que parece que no hay otro lugar en Córdoba que no sean nuestras calles, ya saturadas por el turismo invasivo, donde poder desarrollar una oferta cultural para Córdoba ciudad».

A este paso, asegura esta asociación, «alguien con un poco de sarcasmo decía “nos queda que se promueva una Ordenanza Municipal que regule cuando podemos salir de nuestras casas». Por ello, hacen un llamamiento a las instituciones para que «no promuevan más eventos en el centro histórico, que se diversifique la oferta, que se busquen distintos escenarios», para evitar el «deterioro» de La Axerquía.