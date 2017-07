Urbanismo no permitirá ni un solo velador en 12 zonas emblemáticas

Como en todos los sectores profesionales, hay quienes cumplen a raja tabla la ley y quienes no. Respecto a este asunto de los veladores (que hace tiempo tenía que estar ya resuelto) no es admisible que un hostelero alquile un pequeño local, invada el espacio público y rehuse pagar las tasas municipales correspondientes. Habría que darle también una subvención ?? No todo vale. Al Ayuntamiento de aplicar la ley y sus propias normativas. En cuanto a determinados sitios, si no se puede poner una sola mesa y dos sillas NO se pone. Por estrechez del lugar, por seguridad, por impedir que la gente (peatones) se mueva con cierta agilidad, para impedir "embudos"... La sociedad rehusa la corrupción política, pero algun@s creen que con ciertas excusas (pueriles) o chantages (empleo...) pueden hacer lo que les plazca. Estamos en una ciudad y la convivencia debe reinar entre todos. Empecemos por el respeto mutuo y de lo establecido por las autoridades (pues en caso de problemas graves todos gritaran al cielo por qué se permitió tal "barbaridad"...).