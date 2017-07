La UCO inicia los trámites para participar en la ampliación de capital de Rabanales

La Universidad de Córdoba (UCO) inició ayer los trámites para participar en la ampliación de capital de Rabanales 21 aportando dinero. Según ha podido saber este periódico, mediante estos trámites, la UCO pretende aportar los 742.200 euros que le corresponden en el reparto realizado en función del porcentaje de participación que tiene en la sociedad, que es del 24,74%, con el objetivo de dar viabilidad a un proyecto que considera clave. Su intención es que esa aportación sea aprobada la semana que viene en la Comisión de Asuntos Económicos, el Consejo de Gobierno y el Consejo Social. La UCO solicitó documentación a Rabanales 21 el miércoles, que le llegó ayer.

El consejero de Empleo, Javier Carnero, ya dijo el jueves en el Parlamento que la UCO estaba valorando cómo concurrir en la ampliación de capital. Aunque la UCO tenía previsto adquirir una parcela a Rabanales 21 en la que pensaba invertir entre 200.000 y 300.000 euros, las deudas del parque con Hacienda impiden que se produzca esa operación, que no permite la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No hay que olvidar que sobre el parque pesa ya el embargo del edificio Orión y de un solar por valor de casi 250.000 euros. Solo con la llegada del dinero de la UCO para la ampliación de capital se cubre esa cantidad, a pesar de que no tiene por qué abonarla de una sola vez.

La condición para la aportación es que se garantice el 80% de la ampliación de capital, cifra que se alcanza con la participación de Caixabank, que posee un 35,49% y debe poner un millón; y de la Junta, que tiene el 20% y ha de aportar 600.000 euros. Según las fuentes consultadas, la contribución de Caixabank y de la Junta está en vías de solución. Carnero dijo el jueves que el principal escollo de la ampliación de capital de 3 millones, necesaria para cubrir los 2,5 que debe desembolsar de aquí a final de año Rabanales 21, son los 435.300 euros que quedan sin cubrir por la situación concursal de Prasa y la negativa de Cajasur de participar.