El Tribunal Supremo rechaza el recurso del Córdoba CF por la ciudad deportiva

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso que presentó el Córdoba CF contra la anulación de la cesión de los terrenos del parque del Canal que hizo el Ayuntamiento durante la etapa del PP para la construcción de la ciudad deportiva. En realidad, el pronunciamiento del alto tribunal no es una sentencia, sino una providencia mediante la que no admite a trámite el recurso interpuesto por la Fundación del Córdoba CF contra la sentencia de julio del 2017 de la sala de lo Contencioso-Administrativo (sección segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esa sentencia del TSJA confirmaba el fallo del 2016 que emitió el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba, que había desestimado el recurso interpuesto por el club contra los acuerdos adoptados por la Gerencia de Urbanismo en febrero del 2016 para anular la adjudicación de la concesión de la parcela en la que el Córdoba CF quería levantar su ciudad deportiva.

Al no ser una sentencia, sino la resolución por la que se da cuenta de la inadmisión a trámite, el Supremo no entra en el fondo del asunto. El TS solo indica que el recurso no se admite a trámite «por incumplimiento palmario de los requisitos legalmente exigidos al escrito de preparación». Por ello, el TS decide condenar a costas al recurrente, que tendrá que abonar mil euros.

La importancia de esta providencia judicial es que pone fin a este litigio entre el Ayuntamiento y el Córdoba CF, que decidió recurrir la decisión que tomó el actual equipo de gobierno en la etapa de su anterior presidente, Carlos González. En esta nueva etapa, en la que el club está presidido por Jesús León, la opción que se baraja es levantar la ciudad deportiva en un terreno de de 90.000 metros cuadrados en Rabanales 21 ubicado junto al campus universitario, que está pensado para equipamiento y que el Ayuntamiento ve ideal para ese fin. Tras el pronunciamiento del Supremo solo cabría acudir al Tribunal Constitucional o al Europeo, pero, según los expertos consultados, al no haber violación de derechos fundamentales, el procedimiento acaba aquí.

Por ello, el Ayuntamiento tiene el camino despejado para actuar en el parque del Canal. De hecho, ayer, el presidente de Urbanismo, Pedro García, aseguró que «en los próximos días vamos a presentar al consejo de distrito Noroeste el proyecto que tenemos para el parque del Canal y cuya ejecución está próxima». Los presupuestos de Urbanism contemplan 300.000 euros para este año. García subrayó que el acuerdo que tomó el Ayuntamiento es «firme» y por él se «recupera el uso público» de 5 hectáreas de sistema general de zona verde y espacio público.

La última sentencia, la del TSJA, indicaba que los terrenos forman parte de una zona verde de dominio público y su concesión implicaría la exclusiva utilización por parte de su titular, algo que no se ajusta a derecho.