La ruta de patios de Santa Marina y San Agustín, la más visitada este año

La concejala de Promoción de la Ciudad, Carmen González, ha informado este año de que la ruta de Santa Marina y San Agustín ha sido la más visitada este año, tras recopilar los datos por barrios de la celebración de la fiesta de los Patios de este año.

Según la información facilitada, más del 23% de las visitas se han concentrado en esta zona, seguida en afluencia de público por la del Alcázar Viejo con un 21,4% y Judería San Francisco, con el 19,56% del total de visitas.

San Lorenzo aglutinó en torno al 13% de las visitas mientras en la cola, se situaron los patios de Regina Realejo, con el 10,3% y San Pedro y Santiago con un 10%.

La concejala valoró muy positivamente el transcurso de la fiesta, que se ha desarrollado sin incidentes pese a las largas colas que se han repetido en la mayoría de los patios abiertos.

Pese a la gran cantidad de personas concentradas en torno a los recintos, Carmen González cree que las colas no son un elemento que pueda perjudicar a la fiesta siempre que se vigile que no se pierda la autenticidad de la misma. "No queremos morir de éxito y para eso lo importante es que no se pierda la autenticidad, más que tomar medidas para evitar las colas", una realidad difícilmente controlable "en visitas a casas particulares de escasas dimensiones", recordó.

Según González, la cifra de visitas supera nuevamente a la del año pasado. Según los controladores de los patios en concurso, se han registrado 1.008.379 visitas, a las que habrá que sumar la de los patios institucionales en los que no había controladores.