Rosa Aguilar a Rosario Alarcón: "Hacer daño a Córdoba parece que le pone"

La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha contestado de forma rotunda y tajante a la pregunta de la parlamentaria popular Rosario Alarcón sobre las últimas filtraciones de agua registradas en la Ciudad de la Justicia tras varios días de lluvia y viento en Córdoba. "Usted habla de inundaciones hasta el techo y falta a la verdad", le ha dicho, porque "solo quiere desacreditar la mejor infraestructura judicial que se ha abierto en España en los últimos años". Ante la exposición de Alarcón, Aguilar le ha espetado que "estoy convencida de que a usted la Ciudad de la Justicia le da exactamente igual y hacer daño a Córdoba parece que le pone".

En respuesta a su pregunta, ha informado de que "en la madrugada del 1 de marzo, tras días de fuerte lluvia y viento, un bajante que canaliza el agua se obstruyó y afectó de forma importante al Juzgado de lo Social 4 y al Registro, pero solo en esos puntos".

Ha recalcado igualmente que "el agua no dejó impracticables las instalaciones como usted dice, ni hizo imposible que los funcionarios pudieran desarrollar su trabajo", acusándola de faltar a la verdad continuamente. La consejera ha puntualizado que el agua "afectó a 7 de los 700 puestos de trabajo de la Ciudad de la Justicia" antes de criticar a Alarcón por "usar palabras mayores para problemas menores y omitir datos relevantes como que cuando se vio lo que pasaba, trece técnicos de la empresa se pusieron a trabajar de forma inmediata y en dos horas y media los dos puntos estaban resueltos".

La consejera ha insistido en que "la respuesta fue inmediatamente porque estamos pendientes" y ha recordado que "ha llovido intesamente después de eso y no se ha vuelto a filtrar agua" aunque para zanjar la cuestión de forma definitiva y que el bajante no vuelva a dar problemas, según ha indicado, "se va a trabajar en Semana Santa para resolver la cuestión". Antes de concluir su intervención, ha espetado a Alarcón "haga el favor de no ser chapucera a la hora de plantear las cosas, sea usted rigurosa, que solo busca hacer daño a Córdoba porque usted critica por criticar, es su forma de hacer la política".