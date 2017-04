Reina demandará a CTA para que no queden impunes sus "mentiras"

El exconcejal del PP en el Ayuntamiento Miguel Reina emprenderá acciones legales contra el sindicato CTA «para restablecer su buen nombre», según informó ayer su abogada, Pilar Torres, una vez que el juez ha archivado la denuncia del sindicato contra el exedil por la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa en la gestión de contratos del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco). El propio Reina dijo que, «ante las injusticias que crean y las manifestaciones odiosas que hacen» quienes «no saben nada más que vivir del cuento y las mentiras», el asunto «no puede quedar impune». El exconcejal insistió en que «esto no puede quedar así por el buen nombre de la familia Reina y de otros que han sufrido el acoso de esta gente».

El juez, en el auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, señala que en la contratación de un despacho de abogados cuando Reina era presidente del Imdeco «no existe interés personal», los pagos «se realizaron sobre facturas presentadas en forma, con periodos y objetos diferentes, y las decisiones fueron colegiadas». Tras señalar que Reina lo explicó «meridianamente» en su declaración, el auto resalta que «la finalidad no era favorecer a un determinado despacho de abogados con el que no guarda relación alguna, sino el saneamiento financiero del instituto del que era presidente, encomendándose para ello los estudios previos, la asesoría y las actuaciones jurídicas consiguientes a un prestigioso despacho laboral». Además, añade que «se continuó con el asesoramiento en base a los buenos resultados obtenidos y no a un interés personal en la adjudicación».

Reina insistió ayer en que desde que se hizo cargo de la concejalía de Deportes ordenó que no se le pasara «nada para firmar si no era con el visto bueno de todos», como la Intervención y el secretario, ya que su «único interés era trabajar por Córdoba». CTA, de su lado, ha anunciado que recurrirá el archivo.