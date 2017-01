Rafael Gómez: "No sé ni lo que es el IRPF"

"Estoy bien, no os preocupéis". Con estas palabras, sonriente y aparentemente tranquilo, ante una enorme expectación mediática, llegó a los juzgados de Córdoba el empresario y exconcejal de Unión Cordobesa (UCOR) Rafael Gómez, que se sienta a partir de hoy en el banquillo de los acusados por la supuesta comisión de 11 delitos contra la Hacienda Pública por impago de unos 60 millones de euros en impuestos. Gómez declaró que "no sé ni lo que es el IRPF" y añadió que firmaba "lo que me ponían por delante". La Fiscalía ha solicitado para Gómez penas que suman 44 años de prisión y acusa también a sus cuatro hijos por ocho delitos, pidiendo penas que suman 22 años de cárcel para cada uno. Además, el ministerio público pide una multa para el empresario que podría llegar a 350 millones de euros.

El juicio, que se desarrollará a lo largo de dos semanas en el juzgado de lo Penal 3, comenzó con la declaración de Gómez y sus cuatro hijos, mientras que desde el martes al jueves se escucharán las declaraciones de testigos. El empresario defendió que "hemos tenido siempre trabajadores en la oficina, confiamos en ellos y pensamos que era lo justo y así lo sigo pensando". En otro momento reconoció que "en ningún momento " se reunió el consejo de administración de su grupo empresal, para añadir que "la gente de la oficina y los asesores llevaban las cosas". Sobre las auditorías de cuentas, Rafael Gómez señaló que "en ningún momento me metí en eso" y resaltó que "no lo comprendo ni me entero".

Reiteró que "mi cometido era trabajar, pero nunca me he metido en cosas de oficina" y negó que fuera advertido de irregularidades en la contabilidad ni en la tributación. "Ni lo hice ni sé de lo que se está hablando. No entendía nada de eso", remató.

También se tomó declaración a su hijo Rafael, que siguió la misma línea que su padre. "Confiábamos en las personas" que trabajaban en la oficina y resaltó que "firmábamos lo que nos ponían por delante". Apuntó que "hacíamos lo que nos decían los profesionales".

La siguiente semana comenzará con los peritos y el jueves 26 está previsto que se presenten las conclusiones.

Los delitos se cometieron supuestamente entre los años 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el IRPF.