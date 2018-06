El PSOE subraya que Córdoba ha salido de "la parálisis" de cuatro años del PP

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Por decir tonterías que no quede. ¿Qué parálisis? ¿Que cambio? En Córdoba sigue habiendo la misma industria de siempre. El Palacio de Congresos siguen en obras, en Centro de Convenciones no se sabe si se terminará, el plan de tráfico del centro lo han querido cambiar 4 veces para dejarlo igual, la feria sigue sin arboles que den sombra, los veladores siguen invadiendo el espacio de los peatones, los músicos callejeros siguen sin ser regulados como anunciaron a bombo y platillo, proponen un nuevo parque logístico cuando el que hay lleva años a medio ocupar y del aeropuerto me da pena de hablar por la cantidad de dinero que allí se ha gastado para nada. Es lamentable que con eso estén contentos y enciman quieran venderlo como unos logros magníficos del PSOE.