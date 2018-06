Proponen pagar las facturas atrasadas a las salas de barrio

Si no hay sorpresas, el Pleno dará luz verde el martes al pago de facturas del 2017 a las salas de barrio, una vez que quede levantado el reparo que ha puesto Intervención al abono. Por vía de urgencia (no estaba contemplado en el orden del día) llegó ayer una propuesta del presidente del Imdeco, Antonio Rojas, de levantar ese reparo suspensivo al abono de once facturas, que suman 43.851 euros, de trabajos ya realizados por las empresas que gestionan esos espacios deportivos. Intervención considera que ese gasto deben asumirlo las entidades gestoras y no el Ayuntamiento al ser una concesión. En cambio, el Imdeco piensa que debe hacerse cargo de esas facturas, ya que esas inversiones «suponen un incremento de valor en el patrimonio del organismo», según indica la propuesta que llega al Pleno.

A partir del 1 de julio, y hasta el 30 de junio del 2019, empezará otra etapa tras la renovación de la gestión de las siete salas de barrio, adjudicada por 1,3 millones (el presupuesto de licitación era de 1,6 millones). Adecor seguirá en la sala del Guadalquivir (por 209.951 euros) y Valdeolleros (235.283); Adeba, en la del Naranjo (155.643); y Apademar, en la de Fátima (222.019). En cambio, entran nuevos gestores en Santuario (Uniges, por 102.124); Margaritas y Ciudad Jardín (Aossa, por 206.607 y 217.781, respectivamente).