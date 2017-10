El PP reclama un plan para impulsar el distrito Sur

El grupo municipal del PP ha denunciado esta mañana la situación de "abandono" del distrito sur, para el que reclama un plan para impulsarlo. Dentro de las visitas que está haciendo el grupo por los barrios para solicitar mejoras mediante enmiendas a los presupuestos municipales y de la Junta, el PP se ha desplazado hoy hasta la glorieta de la plaza de Andalucía y allí ha recordado que unos días después de presentar su decálogo para mejorar este distrito, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, anunció un plan para impulsar la economía de esta zona enmarcado en el pacto Compromiso por Córdoba.

Sin embargo, y según el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, José María Bellido, "nunca más se supo" del mismo y "no hay ni un solo euro" en los presupuestos para el 2018. A su juicio, lo más grave es que "si Córdoba se desangra, este barrio es el más enfermo", ya que es el quinto más pobre de España.

Bellido ha recordado su decálogo, mediante el que pedía inversiones para el distrito a través de los fondos Edusi, pero "no hay respuesta"; políticas activas de empleo aplicadas a esta zona; un plan de exclusión social; darle uso al solar de Miraflores, para el que la Junta prometió 18 millones "con los que podrían hacerse maravillas" y que "se ha ahorrado"; y un plan para conciliar la vida laboral y familiar, que "no se ha hecho y además la ludoteca está cerrada". También planteaban más actuaciones dentro de Mi barrio es Córdoba, que solo contempla el mirador de Osario Romano, y un plan de dinamización para el comercio.

Sin embargo, uno de los temas que preocupan al PP y a los vecinos es el "abandono" de las tres instalaciones deportivas del barrio, el pabellón de la Juventud, el campo de fútbol de San Eulogio y el de la calle Marbella. En cuanto al primero, Bellido ha criticado que está ya a disposición del Ayuntamiento pero "no hay un proyecto y en los presupuestos del 2018 no hay ni un solo euro". Por ello piensa que "lo único que se hará será derribar el edificio y realizar el boceto del nuevo". En cuanto a San Eulogio, recuerda que el PP presentó un proyecto que no se ha aprovechado y que el equipo de gobierno aseguró en mayo que el campo estaría en obra a final de año. "Ya estamos a final de año y no se sabe nada", lamenta, a pesar de que "se nos dijo que había un acuerdo entre la entidad financiera propietaria y la empresa privada que pretende ejecutarlo". En cuanto al campo de la calle Marbella, en el que solo pueden jugar seis equipos, afirma que el PP se ofreció a la Junta, que es la propietaria, para arreglarlo pero esta rechazó su propuesta,. Añade que el actual equipo de gobierno prometió acondicionarlo porque la Junta se lo iba a ceder. Según Bellido, "los trámites se han hecho mal y hay que empezar de nuevo", por lo que "llevamos un año perdido por una gestión que no lleva a nada".

Por su parte, el portavoz de la plataforma Fray Albino/Campo de la Verdad, Manuel Rodríguez, que denuncia que "nos sentimos marginados", asegura que seguirán reclamando en el pleno las instalaciones deportivas que necesita el barrio.