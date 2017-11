El PP lamenta que la Junta "vuelve a golpear" a las escuelas infantiles

La coordinadora de Educación del PP de Córdoba, Luisa María Arcas, ha lamentado este jueves que el gobierno de la Junta de Andalucía "vuelve a golpear" a las escuelas infantiles con "el invento" de la Ley de Gratuidad y Universal de Educación Infantil.

En una nota, Arcas ha calificado como "negativa" la iniciativa del PSOE andaluz aprobada el martes en el Consejo de Gobierno de la Junta, en la que le pide al Gobierno de España que "declare gratuita y universal la educación infantil de 0 a 3 años", dado que "la Junta no tiene competencia para hacerlo".

"Sin valorar si la iniciativa es positiva o negativa, la realidad es que es un intento de desviar la atención del decretazo de la Junta sobre la educación de cero a tres años, que se ha gestionado a sus espaldas y sacudiendo su modelo educativo", ha afirmado.

Tanto la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como la consejera de Educación, Sonia Gaya, "saben que han metido la pata con el decreto sobre las escuelas infantiles que supone un cambio de modelo en el acceso de los alumnos a esta educación no obligatoria", ha apuntado la popular.

En opinión de Arcas, "ha sido un decretazo y un recortazo para muchísimas familias andaluzas y cordobesas que han visto como se ha incrementado el coste de su plaza en la guardería, hasta el punto de tener que renunciar a ella por no poder pagarla".

En este curso escolar, ha agregado, "los padres tienen que pagar más por la misma plaza de educación infantil de 0 a 3 años que en el anterior, y además el plazo de las convocatorias no está abierto todo el año, lo que supone otra zancadilla a la conciliación de las familias".

Ahora, "cuando las escuelas infantiles, las familias y la oposición están en pie de guerra", ha dicho Arcas, "la Junta se inventa una nueva medida que además de no estar en su mano --porque no es su competencia--, no cuenta con el respaldo de las asociaciones mayoritarias de escuelas infantiles de Andalucía".

"Este nuevo modelo de gratuidad rompería en dos franjas de edad la educación infantil, y parte de ella pasaría a los centros escolares públicos de infantil y primaria, lo que supondría el final de muchas escuelas infantiles", ha mantenido la popular, quien ha añadido que "esto va a suponer la ruina profesional y laboral de un sector que ya está muy castigado por la administración autonómica".

"RETRASOS CONSTANTES EN EL PAGO"

En este sentido, para Luisa María Arcas, "la Junta es incapaz de gestionar el modelo de la educación infantil que sufre retrasos constantes en el pago de los convenios". "Todavía no han liquidado el mes de septiembre y el impago en la compensatoria de agosto ha derivado en la vía judicial", ha criticado.

En palabras de la coordinadora de Educación del PP, "está claro que la Junta es incapaz de gestionar la educación infantil de 0 a 3 años y para tapar sus vergüenzas se inventa un nuevo frente abierto con el Gobierno de España, y a bien seguro que lo usará de forma partidista y electoralista".