El PP critica el abandono del distrito sur y exige un plan para impulsarlo

Concejales del PP se acercaron ayer a la glorieta de la plaza de Andalucía para denunciar la situación de «abandono» que padece el distrito sur y reclamar un plan que sirva para impulsarlo. Para ello, el PP presentará enmiendas a los presupuestos del Ayuntamiento y de la Junta, y demandará partidas para esta zona en las cuentas estatales.

El portavoz del grupo municipal del PP, José María Bellido, recordó que hace cuatro meses presentaron un decálogo que tenía la finalidad de revitalizar el considerado como quinto barrio más pobre de España y que, después, en julio, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, dio a conocer un plan de impulso económico en el marco del Compromiso por Córdoba, pero «ni ha habido comisión de trabajo, ni reuniones de grupo, ni junta de portavoces», por lo que de la propuesta «nunca más se supo». Es más, afirma que ni siquiera hay «ni un solo euro» recogido en el presupuesto municipal para el 2018 para ese fin, por lo que considera que «solo puede ser de una tomadura de pelo a los vecinos» y una «irresponsabilidad».

Bellido incidió en la situación de instalaciones deportivas como el Pabellón de la Juventud, que está a disposición del Ayuntamiento «pero no hay proyecto ni un solo euro en los presupuestos del 2018», por lo que «lo único que se hará es derribar lo que hay y el boceto». También se refirió al campo de fútbol de San Eulogio, respecto al que el equipo de gobierno anunció en mayo que había acuerdo entre la propietaria, Cajasur, y la empresa privada que quiere llevar a cabo el proyecto, Grucal, y el inicio de las obras para final de este año, «y ya estamos a final de año y no se sabe nada». Por último, aludió al campo de fútbol de la calle Marbella, que está en «condiciones lamentables». Bellido indicó que la Junta inició los trámites para la cesión del campo al Ayuntamiento, pero «lo ha hecho mal» y ahora debe repetir el proceso pero con el Imdeco, por lo que «va un año entero perdido por una gestión que no lleva a nada».

El portavoz de la plataforma Fray Albino-Campo de la Verdad, Manuel Rodríguez, también demandó la mejora del campo de la calle Marbella, cuyo mal estado ha denunciado varia veces. Rodríguez teme que ocurra algún accidente por el deterioro del campo de San Eulogio, junto al que hay un colegio.