El PP considera "un éxito" que los presupuestos recojan la autovía Badajoz-Granada

El PP asegura que los Presupuestos Generales del Estado "recogen los proyectos que se habían pedido desde la provincia". Así lo ha manifestado esta mañana el presidente provincial del PP en Córdoba, Adolfo Molina, que califica de "éxito que aparezca la A-81", la autovía Badajoz-Granada, ya que "el desdoblamiento de la N-432 se metió en un cajón después de ocho años de Gobierno de Zapatero porque no cumplía con el informe de impacto ambiental" y "ahora hay que volver a iniciarlo todo" y "para ello hay 3 millones de euros". Según Molina, el "PSOE tiene ahora la oportunidad de aprobar los presupuestos para que la autovía sea una realidad lo antes posible".

En cuanto a las críticas de que las comisarías no aparecen en las cuentas, Molina ha explicado que hay partidas que tiene la Secretaría de Estado de Seguridad, en las que están y "donde hay 20 millones por un lado y 13 millones por otro", que se utilizarán cuando los suelos estén a disposición del Gobierno, "porque no lo están". A su juicio, estos presupuestos son "buenos, realistas y sociales", por lo que no entiende algunas de las críticas vertidas contra ellos -entre ellas, la publicada por este periódico de la delegada del Gobierno de la Junta, Esther Ruiz, "a no ser que estuviesen escritas de mucho antes". El objetivo de los presupuestos es, según Molina, "seguir creando empleo".

Por su parte, el diputado del PP Rafael Merino se ha referido al empleo perdido en la etapa del PSOE al frente del Gobierno central. Según los datos facilitados, en Córdoba desde el 2011, hay 22.500 personas menos en el paro. Además, en Córdoba "hay 3.171 parados menos de 25 años" y "1.127 menores que han encontrado un puesto de trabajo a lo largo de estos años". A esto se une que en la provincia hay 2.300 autónomos más. Por último, hay 3.148 trabajadores más con contrato indefinido. Por ello, Merino asevera que "los presupuestos están dirigidos a las personas de todos los ámbitos" y "afianzan el crecimiento". "Votar en contra es votar contra las personas", concluye.