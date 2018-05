El PP considera que el proyecto del Parque del Canal es «decepcionante»

El PP denunció ayer las deficiencias de La Asomadilla y su entorno y los proyectos que el Ayuntamiento sigue «sin resolver». Entre ellos, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, citó el Parque del Canal. Bellido considera «decepcionante» el proyecto presentado por Urbanismo, ya que afirma que no tiene nada que ver con el que diseñó el PP, que era «más completo», y «solo pasa por poner unos cuantos árboles y hacer unos cuantos senderos». Bellido critica que no se sepa nada de los planes de Urbanismo en la parcela de la calle Teruel, para la que había tres propuestas privadas «que fueron rechazadas». El portavoz del PP exige al Ayuntamiento que diga qué va a pasar con la ronda Norte e insiste en el «colapso» de tráfico que habrá si la Junta no ejecuta su parte.

Por su parte, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, criticó la «situación de abandono» del parque, cuyo aparcamiento está «inacabado» y es «intransitable»; la falta de aseos al llevar la cafetería cerrada cuatro años; la situación «preocupante» del campo de baloncesto, las «papeleras en mal estado» y las «fuentes deterioradas», además de la obra de Parques y Jardines que tiene «abierto en canal» desde septiembre el bulevar de Escultor Fernández Márquez.