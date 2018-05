El PP alerta de que la recaudación del IBI está bajando al no llegar las cartas

El PP alertó ayer de que el problema que el Ayuntamiento de Córdoba arrastra desde hace meses con el correo (no hay servicio regular desde que la empresa Unipost, que lo prestaba, entró en concurso de acreedores) está afectando a la recaudación de los impuestos locales. De hecho, según los populares, dicha recaudación ha descendido al no haberse notificado a tiempo el pago, por ejemplo, del IBI, que está en curso, o del impuesto de vehículos, que ya ha concluido y ha bajado 400.000 euros respecto al 2017.

El portavoz municipal del PP, José María Bellido, ha cifrado, a fecha 31 de abril, en 4,2 millones de euros la bajada en la recaudación de impuestos en general respecto a la del año pasado. ¿Por qué? La respuesta para el PP es sencilla: «Porque no están llegando a casa de los cordobeses los recibos de los impuestos, y a mucha gente se le está olvidando abonarlos. Luego, se los van a cobrar con recargo», advirtió Bellido. Para no pagar el IBI con recargo hay que abonarlo antes del 5 de junio y aún hay personas que no tienen domiciliado este impuesto, que no han recibido la notificación por parte del Ayuntamiento, cuando lo habitual es recibirla con al menos un mes de antelación. Según el PP, estas personas que aún no han recibido su carta son más de 40.000. Según la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas (IU), solo faltan 600 cartas por enviar (todas ellas a las barriadas periféricas) y estarán repartidas por completo hoy mismo. La responsable de Hacienda apunta, además, que los datos que está manejando el PP «no son fiables», «que tienen al menos dos meses de retraso» y que las cifras de recaudación son mejores a día de hoy y que no hay que alarmar.

Fuentes municipales señalaron también ayer que el problema de las notificaciones con Correos no está vinculado estrictamente al problema del servicio de correo, que depende de la Delegación de Gestión, ya que para la notificación de impuestos hay un acuerdo con la entidad bancaria Cajasur.