El PP alerta de que los ascensores de 25 colegios carecen de servicio de mantenimiento

El PP vuelve a la carga con los ascensores municipales. La concejala Laura Ruiz ha descrito como "un ejemplo de ineficacia y dejadez, de indolencia y de falta de capacidad" que el equipo de gobierno no disponga de un servicio de mantenimiento de los 81 ascensores y montacargas que tiene el Ayuntamiento repartidos por los distintos edificios municipales. Ese servicio no está disponible desde septiembre, ya que en agosto expiró el contrato menor que se habilitó para paliar esta carencia.

En esos 81 ascensores están incluidos los 25 que hay en los colegios cordobeses, que empiezan su actividad el lunes próximo con la vuelta de los niños a las aulas. El gobierno local recurrió a un contrato menor para los meses de verano para el mantenimiento de ascensores, después de que el PP criticase el vencimiento del anterior. Laura Ruiz ha explicado hoy que el contrato temporal que se firmó para el verano solo era preventivo, de mantenimiento puro y duro, ya que que los aparatos que se averiaban no eran arreglados.

"Me parece una irresponsabilidad muy grande", ha dicho hoy Laura Ruiz, que ha dado la rueda de prensa en el edificio de Capitulares, en el que ya solo uno de los tres ascensores que tiene el Ayuntamiento para la ciudadanía está operativo. Además, la concejala popular ha asegurado que el problema no es del departamento de Contratación, sino responsabilidad de la concejala de Infraestructuras, Amparo Pernnichi, ya que en junio se devolvió el pliego para el contrato de mantenimiento de los ascensores a esa delegación al no estar correcto.