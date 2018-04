El PP acusa de la falta de seguridad de las cruces a la mala gestión del gobierno local

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Los vecinos de la zona estamos hasta las narices de llamar a la Policia ante el desmadre auténtico que se produce estos dias sobre todo en los que comentáis , El Bailío , Santa Marina , la Fuenseca y todas las calles adyacentes …jóvenes tirados por los suelos borrachos perdidos , orines , defecaciones , peleas , gritos , etc…sin tener en cuenta a que alli vivimos vecinos con ancianos , enfermos , niños pequeños ….El OBISPADO tiene que tomar cartas en el asunto . la Fiesta de raiz religiosa , se trata de la EXALTACION DE LA SANTA CRUZ y con la mayoria de ellas montadas por COFRADIAS ha derivado en una incitación al consumo de alcohol de menores , a alteraciones de la convivencia de todo tipo , como se ha demostrado con lo de este comentario y llevamos muchos años de ésta manera Y LA IGLESIA CALLADA …Y NO ES PERMISIBLE ESTE SILENCIO ……Soy cofrade y católico , ojo ….!! no del otro bando … Y si que el Ayuntamiento tiene responsabilidad , faltaría mas ….con mas presencia policial , etc….lamentable además el que no se negocie la retribución solicitada por la Policia , única garante de la seguridad cuándo están las calles abarrotadas y el turismo en peligro ….hay datos de que este año han venido menos …..normal ….quién va a venir a UN BOTELLON CON PELIGRO …que es realmente en lo que se ha convertido la Fiesta de las Cruces ….. Pero , repito , EL OBISPADO debe y tiene que hablar ….y si hay que prohibir que las Cofradias monten barras para hincharse de vender alcohol …., las cofradias son entes pertenecientes a la propia Iglesia ….pués se prohibe …….